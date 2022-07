Najlepší strihači oviec sa zídu v Liptovskej Lúžnej

Liptovská Lúžna 30. júla (TASR) - Najlepší strihači budú v sobotu v areáli pri mliekarni v Liptovskej Lúžnej (okres Ružomberok) opäť "vyzliekať" ovce. Na medzinárodných majstrovstvách SR budú mať svoje zastúpenie strihači zo Slovenska, Českej republiky i Poľska. TASR o tom informoval riaditeľ správneho útvaru Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) Slavomír Reľovský.



"Do piatkového (29. 7.) popoludnia sa prihlásilo 14 strihačov, máme šesť strihačov a jednu strihačku z Českej republiky, príde aj Poliak," uviedol Reľovský.



Hodnotiť sa bude podľa medzinárodných pravidiel. Počas strihania si rozhodcovia všímajú každý ťah strojčekom. Súťažiaci dostávajú mínusové body, keď robia tzv. podstrižky, keď prechádzajú strojčekom po tom istom mieste dvakrát. Takisto sa hodnotí čas, kvalita strihania na pracovnom mieste. Po ostrihaní rozhodcovia vyhodnocujú aj kvalitu ostrihania oviec. Práve tá obyčajne rozhoduje o konečnom umiestnení súťažiaceho.



"Strihanie oviec je hlavne o fyzickej kondícii, je to veľmi náročná práca. Veľké ovčiarske krajiny v zahraničí to majú ako šport," priblížil Reľovský.



Medzinárodné majstrovstvá má tento rok podľa neho poznačiť aj dážď. "Na jednej strane sa tešíme, na druhej strane má v Liptovskej Lúžnej padnúť až 35 milimetrov zrážok. To je celodenný vytrvalý dážď," ozrejmil. Organizátori preto pripravili stany pre súťažiacich i divákov, v súvislosti s nepriaznivým počasím podľa Reľovského očakávajú i nízku účasť návštevníkov.



Aj tento rok sa súťažiaci pokúsia o prekonanie slovenského rekordu v rýchlosti ostrihania jednej ovce. Držiteľom rekordu je Marek Marko s časom 58 sekúnd. Cez prestávky sú pripravené sprievodné podujatia - súťaže v pití žinčice a v jedení bryndze.



Pretrvávajúce suchá sa prejavili i u chovateľov oviec. "Máme obrovský problém, lebo ovce sú odkázané na pašu a keďže je tak sucho, paše niet. Tým, že nie je kde pásť, ide dole aj úžitkovosť a naozaj reálne hrozí, že bude nedostatok ovčieho mlieka. Teda, už je ho nedostatok," dodal Reľovský.