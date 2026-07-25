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Najlepší strihači oviec si zmerajú sily na majstrovstvách SR
Program súťaže spestria sprievodné podujatia, ako výstava oviec a kôz, súťaž v pití žinčice, jedení bryndzových halušiek a ukážka dojenia oviec.
Autor TASR
Kamenec pod Vtáčnikom 25. júla (TASR) - Najlepší strihači oviec si zmerajú sily na Medzinárodných majstrovstvách SR v strihaní oviec. Majstrovstvá i Deň slovenských plemien bude počas soboty hostiť farma pri Kamenci pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. TASR o tom informoval riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) na Slovensku Slavomír Reľovský.
Strihači sa pokúsia o zlepšenie slovenského rekordu času ostrihania jednej ovce, ktorý je momentálne 46 sekúnd. „Súťažiť bude aj účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande - poľský strihač Krysztian Jarosz,“ uviedol Reľovský.
Rozhodcovia budú hodnotiť podľa medzinárodných pravidiel. „Počas strihania si rozhodcovia všímajú každý ťah strojčekom a súťažiaci dostávajú mínusové body, keď robia podstrižky, keď prechádzajú strojčekom po tom istom mieste dvakrát. Takisto sa hodnotí čas, kvalita strihania na pracovnom mieste. Po ostrihaní rozhodcovia vyhodnocujú aj kvalitu ostrihania oviec,“ priblížil riaditeľ s tým, že práve kvalita obyčajne rozhoduje o konečnom umiestnení súťažiaceho.
Program súťaže spestria sprievodné podujatia, ako výstava oviec a kôz, súťaž v pití žinčice, jedení bryndzových halušiek a ukážka dojenia oviec. Atmosféru spríjemní živá hudba, farmárske súťaže pre deti i minifarma.
Súťaž organizuje ZCHOK v spolupráci s Farmou pod Vtáčnikom a občianskym združením pri ZCHOK. Výstavu slovenských plemien organizuje ZCHOK.
Strihači sa pokúsia o zlepšenie slovenského rekordu času ostrihania jednej ovce, ktorý je momentálne 46 sekúnd. „Súťažiť bude aj účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande - poľský strihač Krysztian Jarosz,“ uviedol Reľovský.
Rozhodcovia budú hodnotiť podľa medzinárodných pravidiel. „Počas strihania si rozhodcovia všímajú každý ťah strojčekom a súťažiaci dostávajú mínusové body, keď robia podstrižky, keď prechádzajú strojčekom po tom istom mieste dvakrát. Takisto sa hodnotí čas, kvalita strihania na pracovnom mieste. Po ostrihaní rozhodcovia vyhodnocujú aj kvalitu ostrihania oviec,“ priblížil riaditeľ s tým, že práve kvalita obyčajne rozhoduje o konečnom umiestnení súťažiaceho.
Program súťaže spestria sprievodné podujatia, ako výstava oviec a kôz, súťaž v pití žinčice, jedení bryndzových halušiek a ukážka dojenia oviec. Atmosféru spríjemní živá hudba, farmárske súťaže pre deti i minifarma.
Súťaž organizuje ZCHOK v spolupráci s Farmou pod Vtáčnikom a občianskym združením pri ZCHOK. Výstavu slovenských plemien organizuje ZCHOK.