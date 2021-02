Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja sú značkár i hvezdáreň

Prešov 6. februára (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska vyhlásila víťazov siedmeho ročníka ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020. Ocení tri organizácie a jednu osobnosť. TASR o tom za KOCR informoval František Baláž.



Víťazom kategórie Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu sa stal značkár turistických chodníkov Ernest Rusnák, ktorý je okrem iného autorom a spoluautorom viacerých publikácií i staviteľom rozhľadne v Levočských vrchoch. „Je vyškoleným značkárom od roku 1989. So značkovaním turistických chodníkov začal ešte niekoľko rokov predtým a stále ho aktívne zabezpečuje. Každoročne obnoví turistické značky takmer na 100 kilometroch peších chodníkoch a na viac ako 100 kilometroch cyklotrás na území Spiša, ale hlavne v regióne Levoče,“ spresnil Baláž.



Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu v kategórii AntiCovid získava Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš – Bardejov, a to za zveľaďovanie a investície do turistickej infraštruktúry v regióne. Za realizáciu, prispôsobenie a transformáciu podujatí v podmienkach pandémie pre návštevníkov Vysokých Tatier ocenili aj oddelenie kultúry a športu mesta Vysoké Tatry – tím vedený Jánom Bendíkom. Tretím oceneným je Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, vyslúžila si to za realizáciu pútavých produktov cestovného ruchu pre návštevníkov svojich zariadení - najmä Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktoré vlani zaznamenalo rekordnú návštevnosť.



V dôsledku pandémie nového koronavírusu bol tento ročník ankety iný. V tých predchádzajúcich mohli byť jednotlivé subjekty, organizácie, združenia a osobnosti nominované v piatich kategóriách, tentoraz vyhlásili len uvedené dve. „Odvetvie cestovného ruchu zažíva v dôsledku pandémie najťažšie obdobie v histórii Slovenskej republiky. Množstvo ubytovacích a stravovacích zariadení muselo svoje prevádzky zavrieť, pričom o prácu prichádzajú stovky zamestnancov. Roky 2020 a aj 2021 sú pre cestovný ruch krízové. Stále sa však nájdu 'hrdinovia' dnešnej doby, ktorí svojimi aktivitami naďalej prispievajú k rozvoju turizmu v Prešovskom kraji,“ povedal riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Toto ocenenie udeľujú od roku 2014. Podľa Baláža je jeho cieľom oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.