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Najlepšia študentská firma Európy je z košického gymnázia
GEN-E je každoročným vrcholným podujatím organizácie JA Europe, ktoré spája najlepšie študentské firmy z celej Európy.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Slovensko dosiahlo úspech na najväčšom európskom festivale podnikavosti mládeže GEN-E 2026, ktorý sa uskutočnil v lotyšskej Rige. Študentská firma Lipigo z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach získala prvé miesto v hlavnej kategórii JA Europe Company of the Year Award 2026, čím sa stala najlepšou študentskou firmou Európy.
V konkurencii 39 národných víťazov z celej Európy presvedčila medzinárodnú odbornú porotu nielen inovatívnym produktom, ale aj podnikateľským myslením, profesionalitou a tímovou spoluprácou. Úspech slovenského tímu navyše podčiarklo individuálne ocenenie prezidenta firmy Petra Džupku, ktorý získal prestížnu Alumni Leadership Award za výnimočné líderstvo.
GEN-E je každoročným vrcholným podujatím organizácie JA Europe, ktoré spája najlepšie študentské firmy z celej Európy. Počas niekoľkých dní študenti prezentujú svoje podnikateľské projekty, obhajujú ich pred medzinárodnou odbornou porotou a súťažia o titul najlepšej študentskej firmy roka. Hlavná cena JA Europe Company of the Year Award oceňuje študentské firmy, ktoré najlepšie preukázali podnikateľské myslenie, obchodné zručnosti a podnikateľského ducha počas účasti v programe JA Company Programme.
Študenti porotu zaujali projektom Lipigo, ktorý prináša nový pohľad na detské tvorenie. Vyvinuli bezpečné práškové lepidlo pripravované z potravinárskych surovín, ktoré je rozpustné vo vode, bezpečné aj pri náhodnom požití a pripravuje sa vždy len v potrebnom množstve. Produkt tak spája bezpečnosť, praktickosť aj udržateľnosť a reaguje na potrebu bezpečnejších kreatívnych pomôcok pre deti. „Keď sa obzriem späť, uvedomujem si, že práve tie najnáročnejšie chvíle nás posunuli najďalej. Každá prekážka nás prinútila hľadať nové riešenia, nevzdávať sa a veriť, že to, čo robíme, má zmysel,“ povedal Džupka.
Študentská firma Lipigo si účasť na európskom finále vybojovala víťazstvom na 31. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov, národnom finále programu Aplikovaná ekonómia, ktorý organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko. Počas školského roka študenti prešli všetkými etapami podnikania - od identifikácie problému cez vývoj produktu, výrobu, marketing a predaj až po prezentáciu pred odbornými porotami na Slovensku aj v zahraničí.
„Víťazstvo študentskej firmy Lipigo je dôkazom, že slovenskí mladí ľudia majú talent, odvahu aj schopnosť prichádzať s riešeniami, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii,“ uviedla riaditeľka JA Slovensko Marta Slováková. Ako dodala, program Aplikovaná ekonómia im umožňuje zažiť podnikanie na vlastnej koži - od prvého nápadu až po prezentáciu pred medzinárodnou porotou.
V konkurencii 39 národných víťazov z celej Európy presvedčila medzinárodnú odbornú porotu nielen inovatívnym produktom, ale aj podnikateľským myslením, profesionalitou a tímovou spoluprácou. Úspech slovenského tímu navyše podčiarklo individuálne ocenenie prezidenta firmy Petra Džupku, ktorý získal prestížnu Alumni Leadership Award za výnimočné líderstvo.
GEN-E je každoročným vrcholným podujatím organizácie JA Europe, ktoré spája najlepšie študentské firmy z celej Európy. Počas niekoľkých dní študenti prezentujú svoje podnikateľské projekty, obhajujú ich pred medzinárodnou odbornou porotou a súťažia o titul najlepšej študentskej firmy roka. Hlavná cena JA Europe Company of the Year Award oceňuje študentské firmy, ktoré najlepšie preukázali podnikateľské myslenie, obchodné zručnosti a podnikateľského ducha počas účasti v programe JA Company Programme.
Študenti porotu zaujali projektom Lipigo, ktorý prináša nový pohľad na detské tvorenie. Vyvinuli bezpečné práškové lepidlo pripravované z potravinárskych surovín, ktoré je rozpustné vo vode, bezpečné aj pri náhodnom požití a pripravuje sa vždy len v potrebnom množstve. Produkt tak spája bezpečnosť, praktickosť aj udržateľnosť a reaguje na potrebu bezpečnejších kreatívnych pomôcok pre deti. „Keď sa obzriem späť, uvedomujem si, že práve tie najnáročnejšie chvíle nás posunuli najďalej. Každá prekážka nás prinútila hľadať nové riešenia, nevzdávať sa a veriť, že to, čo robíme, má zmysel,“ povedal Džupka.
Študentská firma Lipigo si účasť na európskom finále vybojovala víťazstvom na 31. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov, národnom finále programu Aplikovaná ekonómia, ktorý organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko. Počas školského roka študenti prešli všetkými etapami podnikania - od identifikácie problému cez vývoj produktu, výrobu, marketing a predaj až po prezentáciu pred odbornými porotami na Slovensku aj v zahraničí.
„Víťazstvo študentskej firmy Lipigo je dôkazom, že slovenskí mladí ľudia majú talent, odvahu aj schopnosť prichádzať s riešeniami, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii,“ uviedla riaditeľka JA Slovensko Marta Slováková. Ako dodala, program Aplikovaná ekonómia im umožňuje zažiť podnikanie na vlastnej koži - od prvého nápadu až po prezentáciu pred medzinárodnou porotou.