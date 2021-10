Najlepších hráčov školského šachového turnaja ocenil veľmajster Karpov

Bratislava 12. októbra (TASR) – Na Základnej škole (ZŠ) Antolija Karpova na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke si v utorok žiaci opäť zmerali svoje šachové zručnosti na školskom šachovom turnaji. Osobne ich prišiel podporiť aj ruský šachový veľmajster, po ktorom nesie škola čestné pomenovanie. Najlepším malým hráčom turnaja odovzdal ocenenia.



Stretnutie po niekoľkých rokoch označil za veľmi príjemné. Zaspomínal si na svoje šachové začiatky, ktoré sú spojené s jeho rodiskom. Prezradil napríklad aj to, ktorú z troch šachových figúrok – kôň, strelec, veža – považuje za najsilnejšiu. „Veža je veľmi silná figúrka a vo svojich šachových partiách som ukázal, akú má silu,“ podotkol.



Anatolij Karpov je na návšteve Slovenska z dôvodu otvorenia výstavy poštových známok s názvom Vesmír a šachy - moja veľká láska, ktorá je zostavená aj z jeho osobnej zbierky. Filatelistická výstava sa koná pri príležitosti 60. výročia letu do vesmíru, keď kozmonaut bývalého Sovietskeho zväzu Jurij Gagarin obletel Zem. Otvára sa v utorok podvečer v Univerzitnej knižnici v Bratislave.



Základná škola na Černyševského ulici bola daná do prevádzky 2. septembra 1988. Čestný názov získala 5. decembra 2018. Škola každý rok v prvom ročníku otvára triedu so zameraním na šach. Škola má tiež špeciálne triedy pre zdravotne oslabené deti.