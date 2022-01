Najlepších športovcov roka 2021 vyberie verejnosť online hlasovaním

Banská Bystrica 31. januára (TASR) – Mesto Banská Bystrica spustí od 1. februára internetové hlasovanie o najlepšieho športovca za rok 2021. Na internetovej stránke mesta bude môcť verejnosť hlasovať za jednotlivcov i športové kolektívy. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Dominika Adamovičová.



Návrhy na oceňovanie športovcov mohla verejnosť zasielať do 17. januára, samospráva do tohto termínu dostala celkom 49 nominácií. Internetové hlasovanie za najlepších športovcov či športové kolektívy potrvá do 10. februára.



"Nominanti s najväčším počtom hlasov získajú ocenenie v kategórii víťaz internetového hlasovania. Výsledky budú zverejnené až po jeho ukončení, najneskôr do piatich dní na webovej stránke mesta," dodala Adamovičová.



Samospráva Banskej Bystrice každoročne oceňuje úspešných športovcov, ktorí v športovej oblasti dosiahli významné výsledky a svojimi úspechmi zviditeľnili mesto na Slovensku či v zahraničí. Slávnostné oceňovanie najlepších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2021 je naplánované na 30. marca 2022.