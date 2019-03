Najlepšie projekty CE.ZA.AR 2018 sú vystavené v trnavskom múzeu

V kategórii Bytové domy bodoval u poroty projekt Objekty so zmiešanou funkciou — Nádvorie Trnava a Nádvorie získalo zároveň v hlasovaní aj Cenu verejnosti.

Trnava 28. marca (TASR) – To najlepšie zo 17. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR si možno pozrieť od štvrtka do 1. mája v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Vyhlasovateľ súťaže Slovenská komora architektov sa takto rozhodol upozorniť verejnosť na kvalitnú domácu architektonickú tvorbu. Na výstave sú nominované a víťazné diela CE.ZA.AR 2018. Trnava mala v tomto ročníku medzi laureátmi svoje zastúpenie.



V kategórii Bytové domy bodoval u poroty projekt Objekty so zmiešanou funkciou — Nádvorie Trnava a Nádvorie získalo zároveň v hlasovaní aj Cenu verejnosti. Za projektom stojí tvorivý tím architektov Matúš Vallo a Oliver Sadovský. V ďalších kategóriách získali CE.ZA.AR projekty Námestie Centrum, Sídlisko III Prešov, Prízemný byt pri kalvárii Bratislava, Nová synagóga Žilina, Mlynica Bratislava, DuboDom Svätý Jur.



O udelení cien rozhodovala porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. Jej členmi boli Petr Hájek a Pavel Nasadil z Česka, slovenskí architekti Peter Jurkovič a Miriam Lišková, Filipe Magalhăes z Portugalska, Pavol Mikolajčák z Talianska a umelecký sklár Pavol Macho. V prvom kole porotcovia z celkového počtu 85 prihlásených návrhov vybrali diela určené do druhého kola. Po obhliadkach zvolili 16 nominácií v 6 kategóriách a určili víťazov. "Medzinárodná porota posudzovala výhradne kvalitatívne kritériá stavieb bez ohľadu na výšku investičných nákladov, veľkosť stavieb alebo typológiu. Úroveň navštívených diel sa potvrdila ako veľmi vysoká. Bez výnimky mali najlepšie stavby pútavý a osobný príbeh, vznikali dlho, v obmedzených finančných podmienkach s dych berúcim nasadením všetkých zúčastnených — architektov, investorov, rôznych dobrovoľníkov, darcov a podobne. Vďaka talentu architektov a veľkorysosti stavebníkov vznikli výnimočné stavby a rekonštrukcie, ktoré tohtoročná porota ocenila, a ktoré môžu smelo súťažiť na medzinárodnom architektonickom poli," konštatoval predseda poroty Pavel Nasadil. Dodal, že aj v ročníku 2018 zaznamenala absenciu stavieb, ktoré by boli financované z verejných zdrojov. Iba dve realizácie z porotou navštívených stavieb boli postavené z mestských rozpočtov. Tento stav je podľa odborníkov alarmujúci.