Najlepším potápačským filmom festivalu Tatry sa stal Život Mohéli

Štrbské Pleso 15. októbra (TASR) - Udeľovaním ocenení pre najlepších filmárov a fotografov v sobotu (14. 10.) večer vyvrcholil medzinárodný festival potápačských filmov – Tatry, ktorý sa od piatka (13. 10.) konal na Štrbskom Plese. Grand Prix i cenu za najlepší slovenský film si z 38. ročníka odniesla dokumentárna snímka Život Mohéli od domácich tvorcov Martina Kováča a Richarda Krebsa. Informoval o tom riaditeľ festivalu Michal Procházka.



"Dvojica v nej zachytila prírodu vrátane unikátneho podmorského sveta najmenšieho z Komorských ostrovov ruka v ruke s existenčnými otázkami ich obyvateľov a snahou o udržanie biodiverzity," zhodnotil Procházka. Film podľa neho presvedčil najmä kvalitou a tiež hlbším posolstvom.



Prvé miesto porota v zložení Štefan Baroš, Martin Kákoš a Dodo Šimončič udelila filmu Posadnutosť. Autori Andrej Gašpar a Martin Strmiska vtiahli divákov do podvodného sveta opálových baní, na ktorý si trúfnu len tí najskúsenejší potápači. Druhú priečku obsadila česká snímka Zaříkavač od Miroslava Náplavu, ktorá zachytáva životný príbeh Andreho Hartmana, známeho ako žraločí muž. Víťazný štvorlístok uzatvára nemecko-indonézsky film Žralok s tisíckami mien od Claudie Schmitt. Vo fotografickej kategórii dominovali zahraniční autori, top fotografom sa napokon stal Talian Franco Tulli.



Do súťaže sa zapojilo 12 filmov a viac ako stovka fotografií od 35 autorov z 15 krajín sveta. "Bol som milo prekvapený ich kvalitou. Miestami bol výber skutočne ťažký. Najviac ma potešilo, že festival autorov zaujal a verím, že aj o rok si získa ich priazeň," skonštatoval Procházka.



Organizátori tiež ocenili trojicu potápačov, ktorí v rámci piatkovej akcie Čisté vody vylovili z tatranských plies najviac odpadu. Tohtoročným rekordérom sa stal Antonín Šimčík z trenčianskeho potápačského klubu, ktorý spod hladiny Popradského plesa vytiahol 23 kilogramov neporiadku. Špeciálna cena za dlhoročné pôsobenie v 30-ročnej histórii podujatia putovala do rúk potápačského klubu Atlantis Dive. Počas troch dekád vykonali potápači celkovo 2001 ponorov a na breh vytiahli viac ako sedem ton odpadu.