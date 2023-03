Najlepším športovcom Dolného Kubínu za rok 2022 je triatlonista Holub

Dolný Kubín 16. marca (TASR) – Najúspešnejším športovcom mesta Dolný Kubín za minulý rok sa stal triatlonista Michal Holub. Najlepším kolektívom je Mestský futbalový klub (MFK) Dolný Kubín. O ocenených rozhodovala komisia školstva, mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve na základe nominácií športových klubov v meste. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie dolnokubínskeho primátora.



Triatlonista Michal Holub, ktorý reprezentuje Triatlon team Dolný Kubín, je najúspešnejším športovcom mesta druhýkrát. "V roku 2022 sa stal historicky prvým Slovákom, ktorému sa vo svojej vekovej kategórii na podujatí svetovej série Ironman v estónskom Tallinne s výsledným časom 8:39:00 h podarilo vyhrať. V pretekoch musel zaplávať 3800 metrov, na bicykli prejsť 180 kilometrov a k tomu ešte odbehnúť maratón 42 kilometrov," priblížili z dolnokubínskej radnice.



V kategórii najúspešnejší športový kolektív bodoval druhý rok po sebe Mestský futbalový klub Dolný Kubín, ktorému sa podarilo v kategórii mužov vybojovať postup do 2. ligy. "Pre celý klub je to veľké vyznamenanie. Pričinili sa o to hráči, ale aj ľudia pracujúci okolo futbalu a ukázali to správne srdiečko, bojovnosť. Bojovali nielen za logo MFK, ale aj za Dolný Kubín ako taký," uviedol tréner futbalového A-čka MFK Dolný Kubín Pavol Bača.



Úspešnými športovcami v kategórii zdravotne znevýhodnení športovci sa stalo mužstvo para hokejistov MHK Dolný Kubín. Tí reprezentovali Slovensko na Zimných paralympijských hrách v Pekingu. Ocenenie si odniesol aj Martin Joppa, najlepší strelec slovenskej reprezentácie a zároveň jej kapitán.



Primátor Ján Prílepok počas stredajšieho (15. 3.) vyhlasovania najúspešnejších športovcov vyzdvihol ich prínos. Podľa jeho slov šírili dobré meno mesta nielen na Slovensku, ale aj vo svete. "Neoceniteľné je aj to, akou sú inšpiráciou pre svojich rovesníkov, ale najmä pre tých najmenších, ktorí aj vďaka ich práci nájdu záľubu v športe," povedal.