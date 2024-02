Najlepším športovcom mesta Dolný Kubín je vodnoslalomárka Stanovská

Dolný Kubín 22. februára (TASR) - Najúspešnejším športovcom mesta Dolný Kubín za minulý rok sa stala vodnoslalomárka Soňa Stanovská. Najlepším kolektívom sú H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín. Ocenenia odovzdali v tomto týždni. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Stanovská sa vlani stala majsterkou sveta vo vodnom slalome U23 v disciplíne C1 ženy a tiež majsterkou Slovenska vo vodnom slalome v disciplíne C1. Najúspešnejšiemu športovému kolektívu H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín sa podarilo v extralige mužov vybojovať druhé miesto. Predseda oddielu Tomáš Chovanec uviedol, že ocenenie je zadosťučinenie za prácu, ktorú vykonali minulý rok.



"Aj keď u nás je mužské vzpieranie vlajkovou loďou, tak sa nám minulý rok prvýkrát v histórii podarilo vyhrať ligu dorastencov. Pretože, ak by sme nemali mládež, tak o také tri až štyri roky by sme mohli mužské A-čko zatvoriť. Takže nie je to len o mužskej kategórii, ale aj o deťoch, mládeži a ženách," povedal Chovanec.



O ocenených rozhodovala komisia mládeže a športu na základe nominácií športových klubov v meste. Tento rok cenu získalo 22 športovcov a šestica klubov.



Laureátmi za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu sa stali dlhoročný funkcionár a predseda MPK Dolný Kubín Ján Štajer či telocvikár Alexander Kováč. Za dlhoročnú prácu pre rozvoj futbalu sa laureátmi SFZ stali Ľubomír Milan a Rudolf Oravec. Do siene slávy uviedli Štefana Belvončíka, ktorý sa pričinil o rozvoj športu v meste.