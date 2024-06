Najlepším stredoškolským časopisom Prešovského kraja je Gymoš

Prešov 5. júna (TASR) - Študenti zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove majú najlepší stredoškolský časopis. Ich Gymoš ovládol aj v poradí desiaty ročník Súťaže stredoškolských časopisov, ktorého vyhlasovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK). Aktuálne víťazstvo si vybojoval spomedzi dvadsiatky tlačených či online časopisov vydaných v roku 2023. Jeho redaktori si ocenenie prevzali počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v stredu v Prešove.



"Som rád a veľmi ma teší, že sú naši mladí ľudia odvážni a chcú písať. Je dôležité, aby pestovali vzťah a lásku k pravde, lebo ak ju budú mať tvorcovia, budú ju mať aj čitatelia. Stredoškolské časopisy v Prešovskom kraji oceňujeme už od roku 2012. Každoročne sa nám potvrdzuje, aké dôležité je ich vydávanie pre samotné školy, pretože jednak približujú ich život, ale zároveň ich skvele propagujú a prezentujú," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Do aktuálneho ročníka podujatia sa prihlásilo celkovo 20 stredoškolských časopisov z deviatich miest Prešovského kraja vydaných v školskom roku 2022/2023. Z toho bolo 13 printových a sedem elektronických periodík.



Absolutórium si v desiatom ročníku súťaže vybojoval Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova, ktorý obhájil prvenstvo z vlaňajšieho ročníka a do svojej zbierky si tak pripísal už šieste víťazstvo.



Na druhom mieste sa podobne ako v uplynulom ročníku súťaže umiestnil Life in the Academy Súkromného gymnázia v Poprade a tretiu priečku si vybojovala redakcia Gymplovín Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Medzi najlepšie časopisy v zlatom pásme sa zaradili aj redakčné tímy časopisu Phase Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove a časopisu Elán, ktorý vydáva SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch.



Skokanom školského roka 2022/2023 sa stal časopis Silvum Strednej odbornej školy (SOŠ) lesníckej v Prešove a objavom periodikum Enter, ktoré tvoria redaktori Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Titulom najlepšia obálka sa hrdí SPeŠnet tvorcov zo SPŠ techniky a dizajnu v Poprade, najlepším vizuálom časopis Vita vydávaný Strednou zdravotníckou školou v Prešove. Cenu za kreativitu si prevzali tvorcovia časopisu Phase, ktorý vychádza na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove a cena Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) putovala časopisu Elán zo SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch.



Organizátormi súťaže sú PSK, RO SSN v Prešove a Krajská knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.