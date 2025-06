Najlepším stredoškolským časopisom v Prešovskom kraji je Gymoš

Prešov 16. júna (TASR) - Najlepším stredoškolským časopisom v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) sa stal Gymoš. Žiaci Spojenej školy J. Henischa v Bardejove si z krajskej súťaže odniesli prvú cenu už po siedmykrát. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, do 11. ročníka súťaže sa zapojilo 22 printových a elektronických časopisov.



Druhým najlepším časopisom sa stal Life in the Academy zo Súkromnej spojenej školy v Poprade. O tretie miesto sa podelili Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a ENTER, časopis Gymnázia sv. Moniky v Prešove.



Odborná porota zložená z novinárov hodnotila časopisy po obsahovej, štylistickej aj vizuálnej stránke. „Po obsahovej stránke sú študenti veľmi tvoriví, vedia vyhľadávať témy, ktoré sú reflektívne, spoločenské i kultúrne. Zároveň som tu videla neskutočné množstvo energie, entuziazmu, tvorivosti, nadšenia a vášne, lebo bez toho všetkého sa novinárčina robiť nedá,“ uviedla novinárka a spisovateľka Mária Miková, ktorá bola čestným hosťom súťaže a zároveň členkou poroty.



Porota zaradila časopisy do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Okrem toho udelila aj šesť špeciálnych cien. „Za porotcov nás teší, že takáto súťaž existuje a že väčšina časopisov si napriek pravidelnej a logickej obmene členov redakčných tímov udržiava svoju úroveň,“ povedal predseda Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove Jozef Jurčišin.



Za kreativitu bol ocenený elektronický časopis Gymnázia na Konštantínovej 2 v Prešove, špeciálnu cenu za vizuál získal časopis SOŠ technickej v Poprade a za najlepšiu titulnú stranu bol vyhodnotený časopis Phase Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove.



Prihlasovanie do ďalšieho ročníka je už otvorené. Stredoškolské redakčné tímy z PSK môžu zasielať svoje časopisy vydané v školskom roku 2024/2025 v tlačenej forme na adresu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a v elektronickej verzii e-mailom do 30. septembra.