Najlepšiu webstránku vyššieho územného celku má Prešovský kraj

Prešov 12. decembra (TASR) – Internetová stránka Prešovského samosprávneho kraja (PSK) opätovne obsadila prvé miesto v súťaži ZlatyErb.sk. Spomedzi 17 ročníkov podujatia, ktorého cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, je to už 11. raz, čo si prvenstvo v hodnotení webov vyšších územných celkov odnáša Prešovský kraj. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie úradu PSK.



Ako vyplýva z výsledkov súťaže, najlepšiu stránku spomedzi prihlásených miest a mestských častí má rovnako ako vlani mesto Trenčín. Obec Špačince v okrese Trnava si z tohtoročného ročníka súťaže odniesla okrem prvého miesta v kategórii obcí i špeciálnu cenu Grand Prix. Podľa Heilovej je to vôbec po prvý raz, keď špeciálnu cenu získala obec, a nie mesto alebo kraj.



"Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov," priblížila Heilová s tým, že tento rok sa do súťaže zapojilo spolu 74 samospráv. Porota pri ich weboch hodnotila 61 kritérií v 11 kategóriách.



Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasujú Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.