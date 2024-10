Najlepšou študentkou medicíny sa stala Simona Klaciková

Michalovce 27. októbra (TASR) - Michalovská nemocnica hostila tento víkend ôsmy ročník súťaže Medik roka plus Florence roka 2024. Podujatie prinieslo budúcim lekárom a sestrám množstvo odborných prednášok, workshopov a súťaží v reálnej regionálnej nemocnici. Ocenenie Medik roka 2024 získala Simona Klaciková a Florence roka 2024 sa stala Ľubomíra Greculová. TASR o tom informovala Bibiána Ovečková, marketingová špecialistka siete Penta Hospitals.



Najlepších 12 medikov a 12 budúcich sestier z celého Slovenska sa vyberalo na základe vopred vyplnenej kazuistiky.



"Teší nás, že drvivá väčšina z finalistov deklarovala záujem pôsobiť na Slovensku aj po skončení štúdia. Súčasne nám veľmi záleží aj na priblížení spolupráce medzi lekárom a sestrou, ktorá je veľmi dôležitá a výhodná pre obe strany," povedala Soňa Sodoma Lacušková, riaditeľka ľudských zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko.



Študenti medicíny prišli do michalovskej nemocnice z Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, LF Karlovej univerzity v Prahe a Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Hradci Králové. O titul Florence roka prišli súťažiť študentky z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Prešovskej univerzity v Prešove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavskej univerzity v Trnave, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) na Kukučínovej ulici v Košiciach.



"Každý jeden workshop mal niečo do seba, ale mňa asi najviac bavila starostlivosť a kúpanie novorodenca," povedala Ľubomíra Greculová, víťazka Florence roka 2024 zo SZŠ na Kukučínovej ulici v Košiciach.



"Najviac ma bavila resuscitácia, ktorá bola veľmi komplexná a akčná. Zároveň sme počas nej spolupracovali so sestrami, čo vnímam ako veľké plus," dodala Simona Klaciková, výherkyňa súťaže Medik roka 2024 z LF UK v Bratislave.