Najmladší školáci sa vrátia k prezenčnej forme výučby po Veľkej noci

Trenčín 25. marca (TASR) – Deti z materských škôl a prvého stupňa základných škôl v Trenčíne sa po veľkonočných sviatkoch vrátia k prezenčnej forme výučby. Rozhodol o tom na štvrtkovom zasadnutí krízový štáb mesta.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, školskú dochádzku v Trenčíne reštartujú v stredu 7. apríla. Žiaci prvého stupňa sa vrátia aj do Základnej školy Karola Pádivého formou individuálneho vyučovania. Netýka sa to spevu a hry na dychové nástroje.



Podmienkou návratu do školy je, že obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste. Ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých. Tieto informácie postačia aj formou mailu, prípadne formou sms.



„V stredu 7. apríla je potrebné, aby dieťa alebo rodič odovzdalo triednej učiteľke čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie a že dieťa neprišlo v ostatných 10 dňoch do úzkeho kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované na COVID-19,“ doplnila hovorkyňa.



Okres Trenčín bude podľa COVID automatu aj v budúcom týždni v čiernej farbe. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne preto ponechá v platnosti vyhlášku, ktorou zakazuje v celom okrese prezenčnú výučbu na školách.