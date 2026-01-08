< sekcia Regióny
Najnavštevovanejšie obdobie v roku hodnotia Vysoké Tatry pozitívne
Autor TASR
Vysoké Tatry 8. januára (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa skončil takzvaný Zlatý týždeň. Obdobie sviatkov na prelome rokov a zimných prázdnin hodnotia Tatranci pozitívne. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre TASR potvrdila, že najsilnejšie obdobie v roku z pohľadu návštevnosti dopadlo veľmi úspešne.
„Najmä počas Silvestra boli tatranské hotely vypredané. Do našich hôr prišlo aj veľa jednodňových turistov, najmä za snehom a zimnými radovánkami. Hoci snehu nebolo toľko, koľko by sme si cez prázdniny želali, tatranské lyžiarske strediská boli v prevádzke a rodičia s deťmi využili najmä možnosti sánkovania, korčuľovania a návštevu ľadového dómu,“ priblížila Blašková.
Ťažko podľa nej odlíšiť dopyt medzi hotelmi a apartmánmi, pretože všetky ubytovacie zariadenia boli obsadené. Riaditeľka dodala, že platí spotrebiteľský vzorec - najskôr sa obsadzujú hotely a kapacity priamo v horách a posledné sa dopredáva ubytovanie v podhorí.
„Nemáme presné údaje o národnostiach, keďže tieto štatistické dáta sú oneskorené, získaná spätná väzba hovorí o vysokej zahraničnej návštevnosti,“ podotkla Blašková s tým, že najviac bolo v Tatrách počas uplynulých týždňov vidieť a počuť Maďarov, Poliakov a Čechov. Už tradične podľa nej cez sviatky a v zime výrazne stúpa návštevnosť z Rumunska, Litvy a Lotyšska či Veľkej Británie.
K návštevnosti podľa riaditeľky prispelo aj nové letecké spojenie s poľským Gdanskom, ktoré odštartovalo cez Vianoce. „Určite aj letecké spojenie prispieva k návštevnosti Tatier z Poľska. Prvými lietadlami sa však priviezli aj hostia iných národností ako napríklad Ekvádor či Južná Afrika. Prvé lietadlo priletelo obsadené zhruba na 70 percent, ďalšie lety počas tohto obdobia sú plné. Letecká linka pomáha rastu návštevnosti z Poľska aj marketingovo. Návštevnosť z tejto krajiny nám rastie už kontinuálne. Ku koncu roka to bolo o viac ako 20 percent oproti roku 2024, čo sa týka počtu ubytovaných, a to je najviac za posledných osem rokov,“ uzavrela Blašková.
