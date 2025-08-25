< sekcia Regióny
Najnavštevovanejšími miestami TANAP-u boli Popradské a Skalnaté pleso
Tohtoročné sčítanie návštevníkov Tatranského národného parku (TANAP) neprinieslo žiadne rekordné ani výnimočné čísla.
Autor TASR
Vysoké Tatry 25. augusta (TASR) - Tohtoročné sčítanie návštevníkov Tatranského národného parku (TANAP) neprinieslo žiadne rekordné ani výnimočné čísla, z výsledkov sa však dajú vyčítať aktuálne trendy a aj to, o ktoré lokality je najväčší záujem. Vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský informoval, že sa napríklad potvrdil z roka na rok rastúci trend záujmu o elektrobicykle. Najnavštevovanejšími lokalitami boli počas sčítacieho dňa Popradské a Skalnaté pleso a za nimi nasledoval vlaňajší „víťaz“ Hrebienok.
Oproti minulému roku, keď za jediný deň zaznamenali vo vysokohorskom prostredí TANAP-u 20.448 návštevníkov, prinieslo tohtoročné spočítanie o niečo vyššie číslo. V sčítacích hárkoch na 39 stanovištiach od Oravy až po Belianske Tatry zaznamenali dokopy 23.812 čiarok. Z nich takmer 23.000 patrilo peším turistom a zvyšok cyklistom. Zatiaľ čo vlani prevažovali klasickí cyklisti, tento rok sa na cyklotrasách a vyhradených miestach objavilo o niečo viac používateľov „e-bajkov“.
K Popradskému plesu si to počas sčítacieho dňa namierilo 3829 turistov, na Skalnaté pleso 3319 návštevníkov a na Hrebienok zavítalo 3213 ľudí. „Okrem týchto lokalít bolo v kurze aj Zelené pleso, kde zaznamenali 1331 výletníkov. Obľube sa tešila i Mlynická dolina s 1092 návštevníkmi. Sedačková lanovka na Solisko prepravila 932 pasažierov, 280 výletníkov sa spoľahlo na vlastné nohy,“ dodáva Správa TANAP-u.
Spomedzi dvojice sledovaných štítov si prvenstvo udržali Rysy, kam za jediný deň vystúpilo 2128 turistov. V porovnaní s rekordným rokom 2020 ide o nárast o takmer 100 percent. Vtedy bolo na Rysoch 1099 turistov. Na Kriváň vyšlo tentoraz 514 turistov a dokonca aj jeden pes, ktorý tam však sprevádzal svojho majiteľa v rozpore s platným Návštevným poriadkom TANAP-u. „Takéto porušenie pravidiel sme zaznamenali aj na iných trasách. Viacerých turistov sme na miestach, kde ďalej nemožno pokračovať so psom, rovno otočili a odporučili im iné trasy. Ďalšie previnenia voči návštevnému poriadku boli riešené ako priestupky,“ dodal Plučinský.
V oravskej časti Tatier sa najväčšej pozornosti turistov tešila Roháčska dolina, spomedzi liptovských dolín bol už tradične najväčší záujem o Žiarsku dolinu. Na opačnej strane Tatier bolo najviac návštevníkov v Zadných Meďodoloch, ktorým sekundovala Bielovodská dolina.
Návštevnosť vysokohorského prostredia evidujú v najstaršom slovenskom národnom parku od roku 1972. Vďaka získaným údajom má správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta mu slúžia ako podklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete. Rekord si stále drží rok 2020, v sčítacích hárkoch vtedy pribudlo 30.232 čiarok.
