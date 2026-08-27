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Slovenský raj láka turistov: Tieto lokality navštevujú najviac
Ochranári zaznamenali z hľadiska národností veľké rozdiely medzi jednotlivými lokalitami.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 27. augusta (TASR) - Najnavštevovanejšou roklinou Slovenského raja ostáva Suchá Belá. Vyplýva to z pravidelného dvojdňového letného sčítavania turistov. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj informovala, že 12. augusta zaznamenali na turistických chodníkoch viac ako 6200 návštevníkov. V júlový deň sčítania vyšlo horšie počasie a turistov tak bolo výrazne menej. Riaditeľ správy NP Tomáš Dražil pre TASR potvrdil, že návštevnosť národného parku má mierne stúpajúcu tendenciu.
„Augustové sčítanie sa uskutočnilo za priaznivého, slnečného dňa, údaje z neho preto majú dobrú výpovednú hodnotu. Spomedzi roklín Slovenského raja je už štandardne najnavštevovanejšou Suchá Belá, ktorú v jeden augustový deň navštívilo až 1151 turistov," uviedla správa NP. Pozíciu druhej najnavštevovanejšej lokality obhájila Zejmarská roklina so 400 turistami. Nárast v návštevnosti zaznamenala roklina Piecky, kde sa nachádzalo 383 turistov. Dražil potvrdil, že tento fakt odzrkadľuje najmä úsilie pracovníkov na Podlesku o presmerovanie časti turistov počas najväčšieho náporu v Suchej Belej na iné trasy v okolí.
Zo štatistík podľa ochranárov vyplýva výrazná disproporcia návštevnosti Suchej Belej voči ostatným roklinám. Práve v nej ako jedinej sa počas pekných letných dní vyskytujú dlhé rady turistov. Množstvo návštevníkov na chodníku a dĺžku čakania si pritom vie každý návštevník pred túrou skontrolovať na obrazovkách na Podlesku a v Hrabušiciach, prípadne online. Na webkamere z najexponovanejšej časti rokliny je vidieť množstvo turistov a tiež odhadovanú dĺžku čakania vyjadrenú farbami orientačného semafora.
Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa zapísaná na zozname UNESCO. V augustový deň sčítania sa do nej prišlo schladiť až 1172 ľudí. Ďalším v poradí je Hrdlo Hornádu pri nástupe do Prielomu Hornádu zo západného smeru od Hrabušíc či Tomášovský výhľad, Stratenský kaňon navštívilo 217 a vodnú nádrž Blajzloch 142 výletníkov.
Ochranári zaznamenali z hľadiska národností veľké rozdiely medzi jednotlivými lokalitami. V Suchej Belej výrazne dominujú návštevníci z Poľska, ktorých bolo v augustový deň sčítania 583. Pre porovnanie Slovákov bolo 103, Čechov 92 a Maďarov 37. Dražil dodáva, že na ostatných trasách a turistických cieľoch je naopak výrazná prevaha domácich, ktorí tvorili takmer polovicu z celkového počtu návštevníkov. Riaditeľ podotkol, že v uplynulých rokoch zaznamenávajú úbytok hostí z Českej republiky. Spomedzi netradičných krajín registrujú návštevníkov z Austrálie, Indie a Cypru.
„Augustové sčítanie sa uskutočnilo za priaznivého, slnečného dňa, údaje z neho preto majú dobrú výpovednú hodnotu. Spomedzi roklín Slovenského raja je už štandardne najnavštevovanejšou Suchá Belá, ktorú v jeden augustový deň navštívilo až 1151 turistov," uviedla správa NP. Pozíciu druhej najnavštevovanejšej lokality obhájila Zejmarská roklina so 400 turistami. Nárast v návštevnosti zaznamenala roklina Piecky, kde sa nachádzalo 383 turistov. Dražil potvrdil, že tento fakt odzrkadľuje najmä úsilie pracovníkov na Podlesku o presmerovanie časti turistov počas najväčšieho náporu v Suchej Belej na iné trasy v okolí.
Zo štatistík podľa ochranárov vyplýva výrazná disproporcia návštevnosti Suchej Belej voči ostatným roklinám. Práve v nej ako jedinej sa počas pekných letných dní vyskytujú dlhé rady turistov. Množstvo návštevníkov na chodníku a dĺžku čakania si pritom vie každý návštevník pred túrou skontrolovať na obrazovkách na Podlesku a v Hrabušiciach, prípadne online. Na webkamere z najexponovanejšej časti rokliny je vidieť množstvo turistov a tiež odhadovanú dĺžku čakania vyjadrenú farbami orientačného semafora.
Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa zapísaná na zozname UNESCO. V augustový deň sčítania sa do nej prišlo schladiť až 1172 ľudí. Ďalším v poradí je Hrdlo Hornádu pri nástupe do Prielomu Hornádu zo západného smeru od Hrabušíc či Tomášovský výhľad, Stratenský kaňon navštívilo 217 a vodnú nádrž Blajzloch 142 výletníkov.
Ochranári zaznamenali z hľadiska národností veľké rozdiely medzi jednotlivými lokalitami. V Suchej Belej výrazne dominujú návštevníci z Poľska, ktorých bolo v augustový deň sčítania 583. Pre porovnanie Slovákov bolo 103, Čechov 92 a Maďarov 37. Dražil dodáva, že na ostatných trasách a turistických cieľoch je naopak výrazná prevaha domácich, ktorí tvorili takmer polovicu z celkového počtu návštevníkov. Riaditeľ podotkol, že v uplynulých rokoch zaznamenávajú úbytok hostí z Českej republiky. Spomedzi netradičných krajín registrujú návštevníkov z Austrálie, Indie a Cypru.