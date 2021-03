Najnižší podiel sčítaných obyvateľov je zatiaľ v Košickom kraji

Košice 12. marca (TASR) - V Košickom kraji dosahuje podiel sčítaných obyvateľov zatiaľ 55,6 percenta. Ako TASR informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder, je to najnižší podiel sčítaných obyvateľov v kraji v rámci Slovenska.



V rámci Košického kraja evidujú najvyšší podiel sčítaných obyvateľov obce Kobeliarovo - 95,3 percenta, Silická Brezová s 84,2 percentami a Trsťany, kde je sčítaných 81,2 percenta obyvateľov. Podľa Stauder sa obyvatelia v mestách v kraji nad 10.000 obyvateľov zatiaľ sčítali s výraznými rozdielmi. Kým mesto Spišská Nová Ves má aktuálne 64,5 percenta, Michalovce 61 percent a Rožňava 60 percent sčítaných obyvateľov, v Trebišove je to 51 percent.



Krajské mesto Košice doposiaľ zaznamenalo 60,6 percenta sčítaných obyvateľov. „Z jeho mestských častí dominuje mestská časť Poľov (69 percent), mestská časť Lorinčík (68 percent) a mestská časť Pereš so 67,6 percentami sčítaných obyvateľov,“ spresnila.



Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku sa začalo 15. februára. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo doteraz takmer 63 percent obyvateľov, čo je zhruba 3.510.000 sčítaných. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.



Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Za nesplnenie si povinnosti môže byť obyvateľovi udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Bližšie informácie vrátane sčítacieho formulára sú zverejnené na webovej stránke scitanie.sk.