Najnižšiu mieru pozitivity v Bratislave má Staré Mesto

Bratislava 8. februára (TASR) – Miera pozitivity víkendového skríningového testovania na ochorenie COVID-19 sa spomedzi najväčších bratislavských mestských častí pohybuje od 0,70 do 0,83 percenta. Najlepšie dopadla mestská časť Staré Mesto, najväčšiu mieru pozitivity zaznamenala Petržalka. Najviac antigénových testov bolo vykonaných v Ružinove. Vyplýva to z výsledkov testovania, ktoré zverejnili jednotlivé samosprávy na sociálnej sieti.



Staré Mesto otestovalo počas uplynulých troch dní celkovo 10.916 ľudí. Z nich 77 vyšiel pozitívny výsledkov testu, čo predstavuje mieru pozitivity 0,70 percenta. "Staré Mesto dlhodobo vykazuje nízku mieru nakazenia ochorením COVID-19. Verím, že je to preto, lebo Staromešťania sú dôslední v dodržiavaní opatrení. Potvrdili to aj výsledky troch po sebe idúcich skríningov, kde sme zaznamenali incidenciu výrazne pod jedným percentom," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Aj tento fakt podľa nej ovplyvnil rozhodnutie otvoriť od pondelka staromestské materské školy.



Mestská časť Ružinov otestovala na 34 odberných miestach 23.568 obyvateľov, z čoho 188 malo pozitívny výsledok antigénového testu. Miera pozitivity je tak 0,80 percenta. "Tento týždeň sme s mierou odhalenej nákazy klesli z 2,2 percenta na 0,8 percenta. Oproti minulému víkendu ide o výrazné zlepšenie. Stále sa však treba mať na pozore," konštatuje starosta Ružinova Martin Chren a poznamenáva, že uplynulý víkend bol počet otestovaných výrazne nižší.



V prípade otvárania škôl prosí ešte o trpezlivosť, situácia v jednotlivých základných školách by sa mala vyhodnocovať počas pondelka. "A naozaj dúfam, že po budúcom víkende bude situácia ešte o dosť lepšia a od 15. februára budeme môcť aspoň niektoré školy otvoriť," doplnil Chren.



Obdobnú mieru pozitivity zaznamenalo aj Nové Mesto, ktoré počas víkendu otestovalo 11.157 ľudí, z čoho 90 malo pozitívny výsledok. "Počet pozitívnych testov dosiahol len 0,80 percenta, čo je menej ako pri víkendovom testovaní pred dvomi týždňami. Vtedy to bolo 0,86 percenta," približuje na sociálnej sieti starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka urobila počas víkendu 21.122 testov. Z nich 175 bolo s pozitívnym výsledkom, čo predstavuje mieru pozitivity 0,83 percenta.