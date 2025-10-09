Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najnovšia výstava Pohronského múzea je venovaná detstvu

Pohronské múzeum. Foto: TASR - Ján Krošlák

Vystavované predmety sú výberom zo zbierkového fondu Pohronského múzea.

Autor TASR
Nová Baňa 9. októbra (TASR) - V Pohronskom múzeum v Novej Bani sprístupnia v piatok 10. októbra výstavu s názvom Detstvo, ktorá je venovaná najkrajšiemu obdobiu v živote človeka - od narodenia až po dosiahnutie dospelosti. TASR o tom informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.

„Výstava Detstvo pozostáva z troch základných celkov - Narodenie a čas hier, V školských laviciach a Dospievanie, čas zmien a smelosti,“ priblížila Potocká s tým, že každá z nich rozoberá danú problematiku, poskytuje základný historický vývoj a súvislosti.

Vďaka tomu je podľa jej slov výstava akousi sondou do denného režimu, výchovy, povinností, štúdia i voľného času detí v jednotlivých historických etapách až po nedávne obdobie.

„Návštevník sa dozvie, ako bolo vnímané narodenie dieťaťa, ako vyzerali prvé roky jeho života, ako sa na našom území vyvíjal školský systém a povinná školská dochádzka, pričom je osobitný priestor venovaný histórii novobanského školstva,“ uviedla s tým, že osobitnou kapitolou je obdobie dospievania, ktorého záver najčastejšie symbolizovala „stužková“ a „maturita“.

Vystavované predmety sú výberom zo zbierkového fondu Pohronského múzea. Návštevníkom predstaví dobové fotografie, dokumenty, tlačoviny, osobné veci, odev či hračky, ktoré majú súvis a dotvárajú chronologický obraz o období detstva. Prevažná väčšina z nich pochádza priamo z Novej Bane.

Súčasťou výstavy bude tematický „fotokútik“ v podobe nainštalovaného zátišia - detskej izby, v ktorom sa budú môcť záujemcovia vyfotiť. Na malých návštevníkov čaká tiež „retro-herňa“ s hračkami detí zo 70. a 90. rokov 20. storočia.

Výstava potrvá v múzeu do konca januára budúceho roka.
