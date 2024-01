Najobľúbenejšie mená pre deti v Liptovskom Mikuláši boli Šimon a Ema

Liptovský Mikuláš 2. januára (TASR) - V Liptovskom Mikuláši sa v roku 2023 narodilo viac chlapcov ako dievčat. Najčastejšie mená boli Ema a Šimon. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



"Do 28. decembra sa v Liptovskom Mikuláši narodilo 498 detí. Do rodín v ostatnom období pribúdajú častejšie chlapci ako dievčatá, čo sa potvrdilo aj minulý rok. Z celkového počtu 498 narodených detí bolo 257 chlapcov a 241 dievčat," priblížila hovorkyňa.



Rodičia v meste pre svoje dcéry najčastejšie vyberali mená Ema/Emma, Nina či Natália. U chlapcov boli najpoužívanejšie mená totožné s celoslovenským trendom. Najčastejšie to boli Šimon, Jakub, Theo/Teo, Samuel, Peter a Juraj s približne rovnako početným zastúpením. "Zaregistrovali sme aj tri narodenia dvojčiat," dodala Čapčíková.



Rodičia dávali svojim deťom aj menej tradičné mená, u dievčat napríklad Tiffany, Melany, Zuna, Ariana, Layla, Aurora, Tamia či Nancy. Rovnako to platilo aj pri menách chlapcov ako Alan, Matvey či Noel.



Liptovskomikulášska matrika eviduje za uplynulý rok 163 sobášov, z toho 109 civilných a 54 cirkevných. Počet sobášov cudzincov dosiahol číslo 11. Zomrelo 487 ľudí.