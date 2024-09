Najobľúbenejším krúžkom v Liptovskom Mikuláši je atletika

Liptovský Mikuláš 3. septembra (TASR) - Najobľúbenejším krúžkom v Centre voľného času (CVČ) v Liptovskom Mikuláši podľa počtu prihlásených detí je atletika. Do činnosti zaradili aj box a krav magu. Informovala o tom Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



"Sme zameraní širokospektrálne, aby sme zaujali všetky deti a mladých ľudí. Máme aj krúžky, ktoré nie sú až také atraktívne, ale pre nás je vzácne každé dieťa," prezradil riaditeľ CVČ Roman Králik.



V priestoroch na Nábreží sa nachádza aj zoo. Okrem rybičiek ju obýva aj zajac Mišo, ktorého na jar niekto vyhodil aj v klietke ku kontajnerom. Starajú sa o neho deti, tie sa však učia aj starostlivosti o exotickejšie zvieratá. "V zoologickom krúžku sa nájdu deti, ktoré nemôžu doma chovať exotické tvory, ale chceli by. My máme plazy, vtáctvo, tarantuly, škorpióny, samozrejme, všetko nejedovaté. Takmer celú zbierku sme preniesli z kaštieľa v Okoličnom, kde bolo herpetológii vyhradené celé poschodie. Chceli sme tento krúžok udržať," vysvetlil riaditeľ.



Jednotlivé krúžky sú k dispozícii hodinu týždenne, dieťa si preto môže zvoliť aj viac krúžkov naraz. Zápisy sú už rozbehnuté a centrum otvorí deťom svoje brány 9. septembra, ale prijímajú aj počas školského roka.



Ročne krúžkovú činnosť absolvuje v liptovskomikulášskom CVČ tisícka detí. Na letných táboroch, ktoré organizuje centrum počas prázdnin, sa ich vystrieda zhruba 450. Olympiády a športové súťaže pod jeho hlavičkou absolvuje ročne až 7000 žiakov. Mládeži sa v centre interne venuje deväť lektorov a približne 15 ľudí externe.