Najobľúbenejšími menami boli v minulom roku Diana, Nela, Nina a Samuel

Poprad 11. januára (TASR) - Najobľúbenejšími menami v Poprade boli minulý rok Diana, Nela, Nina a Samuel. Vyplýva to zo štatistických údajov tamojšieho matričného úradu, ktoré na sociálnej sieti zverejnilo mesto.



"Spomedzi chlapčenských mien sa najväčšej popularite tešilo meno Samuel, ktoré dostalo 23 detí, nasleduje Adam, Matej a Jakub. Obľúbenými menami boli aj Filip a Martin, tie dostalo 17 chlapcov, ďalej Tomáš, Oliver, Lukáš a Ján," vymenovalo mesto. Zhodne, 17-krát, si Popradčania zvolili dievčenské mená Diana, Nela a Nina. Za nimi nasledujú Eliška, Ema, Timea či Barbora a Sofia.



"Zahraničné trendy a používanie menej tradičných mien sa ako každý rok objavili aj v našom meste. Z exotických chlapčenských mien to boli napríklad Aden, Amir, Džastin, Noe, Niko, ale aj Osman, Rayen, Sajmon, Valter, Valerián či William. Pri dievčatách sa rodičia rozhodli aj pre mená ako Aminah, Aria, Ayshe, Berenika, ďalej Carmen, Catalína, Cynthia, Devana či Eliss. Objavili sa však aj mená ako Ketrin, Lusia, Leyla, Melek, Synthia, Tali, Triana," dodáva mesto.



Minulý rok sa v popradskej nemocnici celkovo narodilo 1160 detí, nie všetci z nich sú však Popradčania. TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že celkovo mali na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 1147 pôrodov, pri ktorých sa narodilo aj 13 dvojčiat. "Z celkového počtu detí bolo 583 dievčat a 577 chlapcov," dodala Galajda.