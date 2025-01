Najobľúbenejšími menami v Petržalke boli vlani Jakub a Ema

Bratislava 11. januára (TASR) - V bratislavskej Petržalke boli vlani najobľúbenejšími detskými menami Jakub a Ema. Vyplýva to zo štatistík matriky za rok 2024. Rodičia však okrem tradičných mien dávali svojim deťom opäť aj tie netradičné či exotické. Informuje o tom mestská časť na svojom webe i sociálnej sieti.



Spomedzi chlapčenských mien zaevidovali najviac meno Jakub, a to 29-krát. Nasledovali mená Oliver (27), Adam (25), Samuel (24), Martin (21) a Michal (20). U dievčat bolo najpopulárnejšie meno Ema, ktoré sa objavilo 26-krát. Nechýbala však ani Hana (19), Karolína a Eliška (zhodne 18) či Natália a Nina (zhodne 17).



Nechýbali však ani netradičné mená. U chlapcov sa tak objavili mená ako Cavalli, Cosmo, Eberhard, Elio, Eden, Elizeus, Gennaro, Kilian, Priam, Xaviér či Zente. Medzi dievčenskými menami to boli aj Bonita, Boglárka, Clarissa, Davina, Eda, Fausta, Inaya, Konstantína, Madison, Maira, Marion, Mína, Naya, Nerea, Ramóna, Rea, Tess či Sereena.



V roku 2024 sa v najväčšej bratislavskej mestskej časti narodilo 1358 detí, z toho 698 chlapcov a 660 dievčat. Oproti roku 2023 ide o pokles, vtedy počet novonarodených detí prekročil číslo 2100. "Znížil sa i počet párov narodených dvojičiek, a to z 55 na 30. Zaujímavosťou však je, že žien, ktoré sa rozhodli rodiť v domácom prostredí, nám pomaly pribúda - z pôvodných štyroch na aktuálnych sedem," približuje samospráva. Narodili sa tiež jedny trojičky.



Samospráva zároveň zaevidovala vlani 297 sobášov, z toho bolo 93 sobášov s cudzincom. Úradných sobášov bolo 285, cirkevných 12. Dátum s najvyšším počtom sobášov, 12, bol 24. august.