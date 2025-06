NAJODOLNEJŠIE ZÁCHODY: Odolajú vetru až do 200 kilometrov za hodinu

Vysoké Tatry 22. júna (TASR) - Nové kompostovacie toalety pri najvyššie položenej horskej chate na Slovensku, Chate pod Rysmi (2250 m n. m.), odolajú vetru až do 200 kilometrov za hodinu. Ako TASR informoval Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates, ktorý projekt zastrešuje, pre verejnosť ich otvoria budúci týždeň.



Pilotný projekt nových toaliet je výsledkom takmer dvojročnej práce turistického klubu Hikemates. Nové toalety využívajú patentovanú francúzsku technológiu a fungujú na princípe kompostéra.



„Výhodou nových toaliet bude, že tuhý odpad po ľuďoch skončí v zbernej nádobe, kde sa oň postarajú červíky. Na svah pod toaletami už teda nebudú padať ľudské exkrementy, servítky ani iný odpad, ktorý turisti hádzali do latríny,“ vysvetlil Patrik Pajta z Hikemates.



Dizajn nových toaliet vzišiel z architektonickej súťaže, pri návrhu bolo potrebné pracovať nielen s funkčnosťou, ale aj odolnosťou, aby stavba odolala náročným vysokohorským podmienkam.



„Nové toalety sme postavili tak, aby vydržali aj veľmi silný nárazový vietor. Venovali sme veľa času konštrukčnému a statickému návrhu. Toalety sú zároveň uzemnené, aby riziko nespôsobili ani búrky s bleskami. Stavbu istia okrem pevných základov aj kotviace laná,“ doplnil Jaroslav Pčola, konateľ súkromnej spoločnosti, ktorá stavbu realizuje. Zaujímavosťou sú aj okná so špeciálnymi sklami, do ktorých nenarazia vtáky, keďže ich počas letu rozoznajú.



Stavba toaliet prebiehala od prvých júnových dní, keď sa skončila zimná uzávera. Vyše tonu materiálu vyniesli na krosnách dobrovoľníci ešte na jeseň, zvyšných sedem ton vyniesla k stavbe helikoptéra v júni. Stavba prebieha podľa harmonogramu. „Aktuálne robíme dokončovacie práce tak, aby sa toalety o pár dní mohli otvoriť pre verejnosť,“ dodal Pčola.



Nové kompostovacie toalety pri Chate pod Rysmi budú sprístupnené pre verejnosť od piatka (27. 6.). Projekt realizuje turistický klub Hikemates v spolupráci s Klubom slovenských turistov a horolezeckým spolkom James, ako majiteľmi chát, a s Tatranským národným parkom. Nové toalety sú financované z časti príspevkov členov Hikemates, z dvoch percent z dane a podpory ďalších partnerov.