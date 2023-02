Nájom v mestských bytoch v Poprade sa nezvýši, návrh nemal podporu

Poprad 16. februára (TASR) - Nájom v mestských bytoch v Poprade sa zvyšovať nebude. Na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom rozhodli poslanci, v pléne sa nenašla trojpätinová väčšina, ktorá by návrh mesta na zvýšenie podporila.



Ide o bytové domy na uliciach Rázusova, Továrenská štvrť, Levočská, Štúrova a Suchoňova. "Robíme tam viacero úkonov, revízie, servis, opravy a podobne. Napríklad v bytových domoch na Rázusovej a Továrenskej ulici sa nájomné nezvyšovalo už 14 rokov a za to obdobie šli všetky materiály a služby hore," zdôvodnil pri prezentácii materiálu vedúci organizačného odboru na mestskom úrade René Šoltés. Konkretizoval, že suma nájmu závisí od štvorcových metrov, v prípade jednoizbového bytu na Rázusovej navrhli zvýšenie na úrovni 19 eur mesačne, na Továrenskej štvrti v dvojizbovom byte to bolo o 36 eur za mesiac.



Časť poslancov z klubu Poprad na 1. mieste so zvýšením nesúhlasila, keďže ide podľa nich o nízkopríjmovú skupinu ľudí a tento krok ich zaťaží. "Poznáme príjmy týchto ľudí a podľa toho prepočítavame nájom a každý z nich to bude schopný platiť. Inak by sme k tomu nepristúpili, lebo by sme si vytvorili ďalších neplatičov," reagoval v diskusii Šoltés. Za zvýšenie nájmu hlasovali poslanci z klubu Pre mesto Poprad, ktorí argumentovali najmä zvyšovaním cien materiálov, služieb i poplatkov vo viacerých mestách či obciach na Slovensku.



Výška nájmu v týchto bytoch je vypočítaná podľa obstarávacích cien bytov na základe opatrenia rezortu financií o regulácii cien nájmu. Z toho vyplýva, že je možné určiť nájom bytov v rozpätí od jedného do piatich percent z obstarávacích nákladov. Mesto navrhovalo zvýšiť túto tarifu na Rázusovej ulici a ulici Továrenská štvrť o jedno percento, o pol percenta v bytovom dome na Levočskej ulici, o 1,5 percenta na Štúrovej ulici a najvyšší nárast navrhovala radnica na Suchoňovej ulici, kde sa mala zvýšiť z dvoch na štyri percentá. Z materiálu tiež vyplýva, že pri určení výšky nájmu samospráva prihliadala na predpokladané náklady na bežnú údržbu a odborné prehliadky technických zariadení.