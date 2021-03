Nájomné v 3-izbových bytoch na Ciglianskej v Prievidzi bude nižšie

Prievidza 29. marca (TASR) - Nájomné v trojizbových bytoch v dome 6A na Ciglianskej ceste v Prievidzi bude nižšie. Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) jeho znížením približne o 40 eur reflektuje na nezáujem obyvateľov o bývanie v tejto lokalite. Zmenu, ktorá vstúpi do platnosti už v apríli, schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"SMMP dlhodobo eviduje nízky záujem o trojizbové byty v tomto bytovom dome. Z 36 bytov evidujeme dlhšie ako jeden rok voľných 24 trojizbových bytov," uviedol konateľ mestskej firmy Ján Martiček.



Túto situáciu si spoločnosť vysvetľuje podľa neho jednak nezáujmom o bývanie v tejto lokalite, ako aj stanovenou výškou nájomného, ktorá predstavuje 204,34 eura za byt a mesiac. Priemerná cena nájmu trojizbového bytu v nových mestských bytoch na Gazdovskej ulici pritom dosahuje 218,11 eura za byt a mesiac. "Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že byty na Ciglianskej ceste nie sú napojené na centrálny zdroj tepla a sú vykurované výlučne elektricky, čím nájomcom vznikajú podstatne vyššie náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody," vysvetlil Martiček, podľa ktorého je tým bývanie na Ciglianskej ceste tak pre obyvateľov drahšie, ako to na Gazdovskej ulici.



Znížením výšky nájomného chce SMMP vytvoriť lepšie podmienky získania nájomného bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov Prievidze a blízkeho okolia, prípadne vytvoriť pre súčasných nájomníkov dvojizbových bytov možnosť výmeny za tie trojizbové. "Výsledkom tohto opatrenia by bolo v obidvoch prípadoch, okrem uspokojenia záujmu o nájomné bývanie, aj zabezpečenie vyššieho predpisu a následného výberu nájomného," skonštatoval konateľ SMMP.



Len v prípade kompletného obsadenia trojizbových bytov výmenou za dvojizbové by podľa neho došlo k zvýšeniu predpisu ročného nájomného približne o 11.000 eur a v prípade obsadenia bytov novými nájomníkmi by bol predpis nájomného podstatne vyšší.



Mestský poslanec Michal Dobiaš v diskusii navrhol, aby sa nižšia suma nájmu týkala i súčasných nájomníkov, pripomenul i vyššie náklady tamojších obyvateľov v súvislosti s vykurovaním. "Osobne by som navrhoval znížiť toto nájomné aspoň mierne. Dostali sme sa do polohy s dobrým úmyslom ľuďom pomôcť a dať im bývanie, ale robíme z nich väčších žobrákov, ako sú. To nájomné tam je vysoké," ozrejmil Dobiaš.



S úpravou nájomného pre všetkých nájomníkov trojizbových bytov by sa SMMP dostala do rozporu so svojím prvotným zámerom, ktorým bol jednak vyšší výber nájomného a záujem uchádzačov získať byt za výhodnejších podmienok, reagoval Martiček. "Nevieme, či záujem o byty bude vyšší, ak by sa to tak nestalo, pokiaľ by sme paušálne znížili nájomné, bude jeho súčasný výber nižší. Tieto financie musíme využívať účelne, na údržbu či opravy," dodal konateľ.



Nová suma nájmu za trojizbové byty na Ciglianskej ceste bude 160 eur za byt a mesiac. Znížená výška nájmu sa bude týkať nájomných vzťahov, ktoré uzatvorí SMMP po 1. apríli tohto roka. Mestská firma je v prípade priaznivého vývoja na realitnom trhu pripravená výšku nájomného prehodnotiť.