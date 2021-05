Nájomné v mestských priestoroch mesto Bojnice znížilo na polovicu

Bojnice 4. mája (TASR) - Mesto Bojnice odpustí polovicu nájomného nájomníkom v mestských nebytových priestoroch. Opatrením chce pomôcť miestnym podnikateľom, ktorí pre pandémiu nového koronavírusu prišli o časť svojich tržieb. Odobrili to mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom apríla.



"Poskytneme zľavu z nájomného vo výške 50 percent a využije sa dotačná schéma Ministerstva hospodárstva SR, ktorá nájomcom poskytne na tento účel ďalších 50 percent. Podnikateľ tak za nájomné nebude platiť nič," priblížila vedúca oddelenia správy majetku mesta Tatiana Molnárová.



Odpustenie nájomného sa podľa nej bude týkať len tohto roka, pretože mesto už vypracovalo záverečný účet, preto nechce vstupovať do nájmov za minulé obdobie. "Zľava z nájomného bude poskytnutá všetkým, ktorí o to prejavia záujem. To znamená aj tým, ktorí už zaplatili nájomné, toto bude zľavou z budúceho nájmu," dodala.