Nájomné v mestských priestoroch zníži trenčianska radnica na polovicu

Trenčín 17. marca (TASR) – Nájomcom mestských priestorov v Trenčíne môže radnica odpustiť pohľadávky na nájomnom a do konca roka im zníži nájom na polovicu. Rozhodli o tom minulý týždeň na svojom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka mesto v záujme zmiernenia dopadov pandémie na podnikateľov znížilo nájom už v druhej polovici minulého roka. Kancelárie, tanečné štúdio, krajčírstvo či pedikúra, ktoré pôsobia na základe nájomných zmlúv v mestských priestoroch, budú platiť nižšie nájomné.



„Keďže mimoriadna situácia a reštriktívne opatrenia pretrvávajú, pomôžeme im aj v tomto roku. Odpustíme im pohľadávky na nájomnom za užívanie nehnuteľného majetku za obdobie od 1. 1. 2021 do 9. 3. 2021 a zároveň im znížime výšku nájomného od 10. 3. 2021 do 31. 12. 2021 o 50 percent,“ informoval Rybníček.