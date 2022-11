Najstarší domček v obci Brehy má novú strechu z trstiny

Brehy 11. novembra (TASR) – Fabkovie domček, ktorý je najstarším domom v obci Brehy v okrese Žarnovica, dostal novú strechu vyrobenú tradičným spôsobom z trstiny. Viac ako 200-ročná chalúpka pripomínajúca domček deda Večerníčka slúži ako obecné múzeum, ktorého expozície ukazujú, ako bývali a žili obyvatelia dediny v minulosti.



"Fabkovie domček sa volá po svojich posledných majiteľoch. Je miestom komunitného stretávania sa miestnych, ale aj obecným múzeom," priblížila objekt Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Domček na prvý pohľad zaujme tradičnou strechou vyrobenou zo snopov trstiny. Tradičné sú i hlinené omietky vyrobené zmiešaním hliny, konského hnoja, piesku a sečkovice, čo je narezaná slama. Dom pozostáva z kuchyne, pitvora a neskôr dostavanej ďalšej izby. Rodina Fabkovcov v ňom v priebehu života vychovala desať detí.



Domček sa neskôr dostal do vlastníctva obce, ktorá sa ho spolu s miestnymi dobrovoľníkmi z OZ Brežan podujala obnoviť a premeniť na múzeum. Pre verejnosť bolo otvorené v roku 2016.



Slamená strecha na domčeku si však po 14 rokoch od prvotnej rekonštrukcie vyžiadala výmenu. Vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región GRON sa podarilo zrealizovať obnovu slamenej strechy v hodnote 6570 eur.



"Na obnovu sme využili klasickú trstinu zviazanú do snopov privezenú z Maďarska, keďže u nás sa nedá zohnať. Trstina má oveľa dlhšiu trvácnosť ako slama a je aj odolnejšia voči poveternostným vplyvom či hlodavcom, ktoré ju znehodnocovali," uviedol starosta obce Juraj Tencer. Pridanou hodnotu trstiny je aj to, že slúži ako prirodzený hmyzí hotel a domček tak bude mať v zime svojich stálych obyvateľov.



V minulosti boli Brehy známe v širokom okolí vďaka svojej keramike. V časoch najväčšej slávy tam pôsobilo až 80 hrnčiarov. Okrem Fabkovie domčeka sa v obci nachádza aj Hrnčiarske múzeum, ktoré uchováva hmotné dedičstvo bohatej hrnčiarskej tradície.