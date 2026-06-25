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Najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe odštartuje operou
Na pódiu zaznie klasická hudba, džez, swing, world music, diváci sa môžu tešiť na divadlo aj súčasnú autorskú tvorbu.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 25. júna (TASR) - Desať koncertov a kultúrnych podujatí ponúkne od štvrtka do 10. septembra najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe Hudobné leto Trenčianske Teplice. Jubilejný 80. ročník festivalu odštartuje vo štvrtok o 19.00 h v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach operou Carmen od Georgesa Bizeta v podaní Filharmonie Bohuslava Martinů zo Zlína. Informovala o tom Zuzana Danechová z občianskeho združenia Cultura.
Na pódiu zaznie klasická hudba, džez, swing, world music, diváci sa môžu tešiť na divadlo aj súčasnú autorskú tvorbu. Festival privíta umelcov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska a Moldavska. Návštevníkov čaká jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského džezu Petra Lipu, koncert českej speváčky Anety Langerovej s kapelou a so sláčikovým triom či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
„Pri tvorbe programu sme sa snažili pripraviť dramaturgiu, ktorá bude dôstojnou oslavou osemdesiatročnej tradície festivalu. Chceli sme spojiť rešpekt k jeho koreňom s výnimočnými domácimi a zahraničnými umelcami, ktorí dokážu osloviť viacero generácií návštevníkov,“ doplnila Danechová.
Medzi zahraničnými hosťami budú moldavská huslistka Rusanda Panfili, poľský orchester Warszawska Orkiestra Sentymentalna a maďarská formácia Söndörgő, ktorá patrí k výrazným menám európskej world music scény. Program doplnia Bratislava Hot Serenaders, ktorí už viac ako tri desaťročia patria k špičke európskej swingovej scény, divadelné predstavenie Zlatá baňa a koncert Simy Magušinovej.
Na pódiu zaznie klasická hudba, džez, swing, world music, diváci sa môžu tešiť na divadlo aj súčasnú autorskú tvorbu. Festival privíta umelcov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska a Moldavska. Návštevníkov čaká jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského džezu Petra Lipu, koncert českej speváčky Anety Langerovej s kapelou a so sláčikovým triom či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
„Pri tvorbe programu sme sa snažili pripraviť dramaturgiu, ktorá bude dôstojnou oslavou osemdesiatročnej tradície festivalu. Chceli sme spojiť rešpekt k jeho koreňom s výnimočnými domácimi a zahraničnými umelcami, ktorí dokážu osloviť viacero generácií návštevníkov,“ doplnila Danechová.
Medzi zahraničnými hosťami budú moldavská huslistka Rusanda Panfili, poľský orchester Warszawska Orkiestra Sentymentalna a maďarská formácia Söndörgő, ktorá patrí k výrazným menám európskej world music scény. Program doplnia Bratislava Hot Serenaders, ktorí už viac ako tri desaťročia patria k špičke európskej swingovej scény, divadelné predstavenie Zlatá baňa a koncert Simy Magušinovej.