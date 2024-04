Najstarší slovenský národný park oslávi 75. výročie založenia

Vysoké Tatry 26. apríla (TASR) - Najstarší národný park na Slovensku oslávi tohto roku 75. výročie založenia. Aj toto jubileum bolo jedným z impulzov pre Správu Tatranského národného parku (TANAP) pripraviť pre návštevníkov Deň otvorených dverí. Ide o prvú akciu tohto druhu v histórii TANAP-u a bude sa konať na budúci týždeň od 2. do 4. mája. Správa TANAP-u o tom informovala na svojom webe.



"Bude to oslava tatranskej prírody, jej rozmanitosti a výnimočnosti, ale i oslava tých, ktorí sa o ňu s láskou starajú a chránia ju. Naši pracovníci priblížia záujemcom tajomstvá prírodného sveta a činnosti, ktorými sa zaoberajú na pracoviskách aj v teréne," uviedla Správa TANAP-u. Prostredníctvom podujatia chcú ochranári podľa Igora Stavného z oddelenia environmentálnej výchovy poukázať na vzácnosti prírody najväčšieho národného parku a predstaviť činnosť samotnej organizácie.



Podujatie sa bude konať vo viacerých lokalitách, aby verejnosti priblížili pestrosť lokalít národného parku. TANAP sa totiž rozprestiera na území od Oravy cez Liptov až po Spiš. Prvá časť podujatia je venovaná školskej mládeži. Na žiakov oravských škôl v závere prvého májového pracovného týždňa čaká osem zastavení, v rámci ktorých sa počas dvoch dní dozvedia viac o prírode a jej ochrane. Vo štvrtok (2. 5.) podvečer si môžu záujemcovia vypočuť v Kultúrnom dome v Zuberci prezentácie v podaní pracovníkov Správy TANAP-u. Spoločne so strážcom prírody nazrú i do sveta zvierat prostredníctvom záberov z fotopascí. Vstup na túto časť podujatia je voľný.



"V prvú májovú sobotu pokračuje podujatie v oblasti Vysokých Tatier a Liptova. Formou vychádzok sa účastníci dozvedia viac priamo od odborných pracovníkov. V ponuke budú viac i menej známe miesta a pracoviská, ako napríklad Expozícia tatranskej prírody, Stredisko starostlivosti o genofond rýb či Stredisko starostlivosti o genofond drevín," dodáva Správa TANAP-u. Všetky miesta budú účastníci spoznávať aj s výkladom o okolitej prírode. Miesto na vychádzku je potrebné si vopred rezervovať. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke www.tanap.sk.