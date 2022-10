Najstaršia členka okrskovej volebnej komisie v Prešove má 83 rokov

Prešov 29. októbra (TASR) - Najstaršou členkou okrskovej volebnej komisie v Prešove je 83-ročná Genovéva Turčinová. Naopak, najmladšou členkou je 18-ročná Ema Tuptová.



Turčinová bola v komisii už viackrát, vníma to ako spríjemnenie dôchodkového veku. Voliť chodí pravidelne a je podľa nej potrebné, aby ľudia chodili k urnám, ináč potom zbytočne kritizujú. To, že je najstaršou členkou komisie v Prešove, ju prekvapilo. "Vedela som, že patrím medzi staršie, ale že najstaršia, to určite nie," uviedla pre TASR.



Tuptová, ktorá je najmladšou členkou okrskovej volebnej komisie v meste, v septembri dovŕšila 18 rokov. "Naskytla sa mi príležitosť a hneď to boli aj moje prvé voľby, v ktorých som mohla voliť, tak som to zobrala. Už mám vlastne odskúšanú prvú komisiu aj prvé odvolenie," povedala pre TASR.