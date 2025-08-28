< sekcia Regióny
Najstaršia materská škola v Púchove prešla komplexnou rekonštrukciou
Budova, ktorá bola dlhé roky srdcom predškolskej výchovy v meste, je dnes moderná, energeticky úsporná a pripravená slúžiť ďalším generáciám detí.
Autor TASR
Púchov 28. augusta (TASR) - Najstaršia materská škola (MŠ) v Púchove MŠ Požiarna 1292 prešla po desaťročiach existencie rozsiahlou rekonštrukciou. Budova, ktorá bola dlhé roky srdcom predškolskej výchovy v meste, je dnes moderná, energeticky úsporná a pripravená slúžiť ďalším generáciám detí. Obnovenú škôlku slávnostne otvorili vo štvrtok. TASR o tom informovala referentka pre komunikáciu, médiá a vzťahy s verejnosťou mestského úradu Vanesa Čuriková.
Cieľom projektu Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy materskej školy je znížiť energetickú náročnosť a prevádzkové náklady budovy. Podporilo ho Ministerstvo dopravy SR v rámci plánu obnovy. Hodnota diela je v sume viac ako 1.439.000 eur, príspevok z plánu obnovy tvorí približne 1.400.000 eur.
„S rekonštrukciou budovy začal zhotoviteľ - spoločnosť SOAR sk v auguste 2024, škôlku počas rekonštrukcie dočasne mesto presídlilo. „Obnova bola komplexná - od interiéru až po exteriér. Na budove pribudla nová zateplená fasáda, strecha, boli zmodernizované pavlače a otvorové konštrukcie, namontované exteriérové žalúzie a došlo k rozsiahlej modernizácii vykurovania, osvetlenia, elektroinštalácie a bleskozvodu,“ priblížila Čuriková.
V rámci modernizácie podľa nej zhotoviteľ zabezpečil inštaláciu rekuperácie, fotovoltického zariadenia a batériového úložiska, ktoré prispejú k efektívnejšej a ekologickejšej prevádzke škôlky. „V kuchyni pribudol výťah, upravené boli steny, stropy aj podlahy a pribudli bezbariérové prvky. Nový život škôlke vdýchli aj umelci Martin Kremeň a Kristína Novosadová, ktorých veselé kresby zdobia fasádu škôlky, čím vniesli na budovu farbu, hravosť a detskú fantáziu,“ doplnila.
Cieľom projektu Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy materskej školy je znížiť energetickú náročnosť a prevádzkové náklady budovy. Podporilo ho Ministerstvo dopravy SR v rámci plánu obnovy. Hodnota diela je v sume viac ako 1.439.000 eur, príspevok z plánu obnovy tvorí približne 1.400.000 eur.
„S rekonštrukciou budovy začal zhotoviteľ - spoločnosť SOAR sk v auguste 2024, škôlku počas rekonštrukcie dočasne mesto presídlilo. „Obnova bola komplexná - od interiéru až po exteriér. Na budove pribudla nová zateplená fasáda, strecha, boli zmodernizované pavlače a otvorové konštrukcie, namontované exteriérové žalúzie a došlo k rozsiahlej modernizácii vykurovania, osvetlenia, elektroinštalácie a bleskozvodu,“ priblížila Čuriková.
V rámci modernizácie podľa nej zhotoviteľ zabezpečil inštaláciu rekuperácie, fotovoltického zariadenia a batériového úložiska, ktoré prispejú k efektívnejšej a ekologickejšej prevádzke škôlky. „V kuchyni pribudol výťah, upravené boli steny, stropy aj podlahy a pribudli bezbariérové prvky. Nový život škôlke vdýchli aj umelci Martin Kremeň a Kristína Novosadová, ktorých veselé kresby zdobia fasádu škôlky, čím vniesli na budovu farbu, hravosť a detskú fantáziu,“ doplnila.