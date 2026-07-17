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Najstaršia obyvateľka Martina Mária Gulisová oslávila 105 rokov
Primátor najstaršej obyvateľke mesta pri príležitosti významného jubilea odovzdal kyticu, darček a poprial najmä pevné zdravie, spokojnosť a veľa radosti v kruhu rodiny.
Autor TASR
Martin 17. júla (TASR) - Najstaršia obyvateľka Martina Mária Gulisová oslávila svoje 105. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej v piatok osobne zablahoželal martinský primátor Ján Danko. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Primátor najstaršej obyvateľke mesta pri príležitosti významného jubilea odovzdal kyticu, darček a poprial najmä pevné zdravie, spokojnosť a veľa radosti v kruhu rodiny.
„Ľudia, ktorí prežili viac ako sto rokov, sú živou kronikou nášho mesta. Ich životné skúsenosti, múdrosť a nadhľad sú hodnotami, ktoré si zaslúžia náš obdiv a úctu. Som úprimne rád, že sme sa mohli osobne stretnúť a poďakovať jej za všetko, čo počas svojho života prežila,“ poznamenal Danko.
Primátor najstaršej obyvateľke mesta pri príležitosti významného jubilea odovzdal kyticu, darček a poprial najmä pevné zdravie, spokojnosť a veľa radosti v kruhu rodiny.
„Ľudia, ktorí prežili viac ako sto rokov, sú živou kronikou nášho mesta. Ich životné skúsenosti, múdrosť a nadhľad sú hodnotami, ktoré si zaslúžia náš obdiv a úctu. Som úprimne rád, že sme sa mohli osobne stretnúť a poďakovať jej za všetko, čo počas svojho života prežila,“ poznamenal Danko.