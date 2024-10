Najstaršia slovenská súťaž Literárny Kežmarok pozná svojich víťazov

Kežmarok 4. októbra (TASR) - Najstaršia slovenská súťaž Literárny Kežmarok spoznala svojich víťazov, porota udelila v rámci 59. ročníka celkovo 42 ocenení. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Kežmarok Elena Smrigová s tým, že tento rok hodnotila porota práce anonymne v štyroch vekových kategóriách, v poézii aj próze.



Hovorkyňa uviedla, že 209 autorov prihlásilo do súťaže 455 prác, najviac ich prišlo od žiakov stredných škôl. Porota napokon v každej z kategórii udelila prvé tri miesta a niekoľko čestných uznaní.



"Medzi žiakmi prvého stupňa základných škôl v poézii zvíťazila Soňa Mária Danielovičová zo Starej Ľubovne a v próze Bianka Porvažníková z Humenného. V druhej kategórii starších žiakov v poézii vyhrala Eva Onderišinová, v próze bola najlepšia Nela Kaňuchová, obe taktiež z Humenného. Zo stredoškolákov v poézii dominovala Laura Godálová z Topoľčian a v próze Tomáš Sálus z Popradu," vymenovala Smrigová. Novinkou tohto ročníka bola kategória dospelých nad 20 rokov, do ktorej sa prihlásilo 45 autorov. Medzi poetmi zvíťazil Ivan Barnoky z Dunajskej Stredy a najlepšiu prózu podľa poroty napísala Patrícia Mutňanská z Nemšovej.



"Literárny Kežmarok je štartovacou čiarou pre mnohých milovníkov písania, ktorí postupom času dozrejú na úspešných a známych slovenských autorov. Verím, že aj tohtoroční súťažiaci vykročia do sveta literatúry tým správnym smerom," uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



O víťazoch rozhodla porota v zložení Igor Válek, Dušan Mikolaj, Peter Mišák, Július Lomenčík, Slavomíra Očenášová a Eva Raffajová, ambasádorom tohto ročníka bol Vlado Krausz. "Často sa stretávame s tvrdeniami, že mladí ľudia využívajú svoj voľný čas len na nezmyselné vysedávanie pred počítačom či mobilom a nezaujímajú sa o čítanie beletrie a nemajú schopnosť umelecky štylizovať svoje myšlienky a názory na tento svet. Autori a autorky tejto literárnej súťaže presviedčajú, že nikdy pri pohľade na súčasných mladých ľudí nemožno paušalizovať a všetkých hádzať do jedného vreca," skonštatoval predseda poroty pre stredoškolákov a dospelých Július Lomenčík. Predsedníčka poroty pre základné školy Eva Rafajová dodala, že pri posudzovaní prác sa viac-menej zhodli. Ocenené práce boli podľa nej kvalitné a zaujali rovnako všetkých porotcov.



Literárny Kežmarok bol v tomto roku venovaný 200. výročiu prvého vydania Slávy dcéry Jána Kollára a 200. výročiu vzniku Slovenskej študentskej spoločnosti na tamojšom lýceu. Vyhlasovateľmi súťaže boli mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica.