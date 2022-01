Najstaršiu populáciu z krajských okresov má Bratislava 1

Bratislava 24. januára (TASR) – Najstaršiu populáciu z okresov v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) majú z pohľadu vekových skupín v prvom Bratislavskom okrese, ktorý kopíruje mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. Naopak, okresom s vekovo najmladším obyvateľstvom je okres Senec. Vyplýva to zo zverejnených údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.



V Starom Meste evidujú zo všetkých okresov v regióne najväčší podiel ľudí v poproduktívnom veku (65+), seniori tvoria v Starom Meste 21,51 percenta zo 46.080 rezidentov. V centrálnej časti hlavného mesta žije spomedzi okresov bratislavského regiónu takisto najnižší podiel ľudí v produktívnom veku (15–64 rokov), 63,31 percenta populácie, v iných okresoch kraja je to nad 65 percent. Podiel detí (0-14 detí) v Starom Meste na úrovni 15,19 percenta je druhý najnižší v kraji, menej je to len v okrese Bratislava V (15,11 percenta).



V okrese Senec dosahuje zastúpenie detí a mládeže do 14 rokov najväčšie číslo zo všetkých okresov (21,57 percenta populácie). Seniorov nad 65 rokov je zasa v percentuálnom vyjadrení v rámci kraja najmenej, tvoria 12,78 percenta populácie. Ľudia v produktívnom veku tvoria v okrese Senec 65,65 percenta rezidentov.



Vo všetkých mimobratislavských okresoch kraja (Senec, Malacky, Pezinok) je v porovnaní s okresmi na území hlavného mesta nižší podiel seniorov a vyšší podiel detí.