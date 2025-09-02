< sekcia Regióny
Najstaršou obyvateľkou Popradu je Anna Pazúrová, oslávila 103 rokov
Pri príležitosti jej narodenín sa v miestnom zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ulici uskutočnila mimoriadna oslava.
Autor TASR
Poprad 2. septembra (TASR) - Najstaršia obyvateľka Popradu má 103 rokov. Pri príležitosti jej narodenín sa v miestnom zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ulici uskutočnila mimoriadna oslava. Informovalo o tom mesto Poprad na sociálnej sieti.
Zagratulovať jej prišiel aj primátor Anton Danko. „Pani Anna Pazúrová oslávila krásny vek 103 rokov, čím si drží titul najstaršej obyvateľky Popradu. Narodila sa 31. augusta 1922 v Bobovišti. Má jedného syna a počas svojho života pracovala ako robotníčka na pošte, neskôr aj ako technická čistička v Telekomunikáciách, kde pôsobila desať rokov. V minulosti sa venovala pečeniu a vyšívaniu, ktoré jej prinášali radosť,“ uviedlo mesto. Od roku 2018 je Pazúrová klientkou popradského centra sociálnych služieb.
