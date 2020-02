Najúspešnejším športovcom Prešovského kraja je hádzanár Lukáš Urban

Prešov 12. februára (TASR) - Športovcom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2019 sa stal hádzanár Tatrana Prešov Lukáš Urban. Krajská samospráva udelila v rámci stredajšieho galavečera v Divadle Jonáša Záborského v Prešove aj ďalšie ocenenia pre úspešných športovcov a športové kolektívy PSK za minulý rok.



V internetovom hlasovaní zvíťazil Karate klub Junior Prešov. TASR o tom za PSK informovala Ivana Ondriová. Odborná komisia na základe vlaňajších výsledkov určila desať najúspešnejších športovcov PSK - jednotlivcov v kategórii dospelých bez určenia poradia, tri najúspešnejšie športové kolektívy v kategórii dospelí i mládežníci. Ocenili aj najúspešnejších športovcov stredných škôl, najúspešnejšiu strednú školu či znevýhodneného športovca a víťaza internetového hlasovania. Ďalšou bola Cena predsedu PSK a tento ročník ankety priniesol aj tri nové kategórie Najúspešnejší tréner dospelých PSK, Najúspešnejší tréner mládeže PSK a Najväčší talent PSK do 15 rokov. „Všetci nominovaní športovci reprezentujú región na domácich i zahraničných športoviskách a svojimi výkonmi a húževnatosťou sú pre nás ostatných vzorom a motiváciou. Je to najlepšia vizitka pre náš kraj a celé Slovensko,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Urban bol v elitnej desiatke pre najúspešnejších športovcov kraja v rokoch 2015 a 2017. Okrem iného bol Slovenským zväzom hádzanej vyhlásený za najlepšieho hráča slovenskej extraligy. Úspešný bol i v individuálnych štatistikách. Z minuloročnej desiatky najúspešnejších športovcov bez určenia poradia si svoju pozíciu v ankete dokázali udržať traja športovci - kickboxer Marek Karlík (KK Panter Prešov), hokejista Patrik Svitana (HK Poprad) a silový trojbojár Ján Velgos (ŠK Family Bardejov). Tohtoročnú desiatku dopĺňajú hádzanár Tatrana Prešov Igor Čupryna, fitneska Nikola Krčová, biatlonista Martin Otčenáš, zápasník Tajmuraz Salkazanov, kulturista Tomáš Smrek a volejbalista Martin Sopko.



Najúspešnejším športovým kolektívom dospelých za rok 2019 sa opäť stal hádzanársky Tatran Prešov, ktorý túto kategóriu vyhráva nepretržite od roku 2005. Ďalšími oceneným športovým kolektívom bez určenia poradia sú ženský florbalový klub FBC Predator Sabinov a mužský basketbalový tím BK Iskra Svit.



Hádzanársky klub Tatran Prešov dominuje hodnoteniu ankety aj medzi mládežníckymi kolektívmi. Ocenenie získali aj dievčenský hádzanársky ŠŠK pri Strednej odbornej škole lesníckej Prešov a tanečno-športový klub Grimmy z Prešova.



Prvým víťazom novej kategórie tohtoročnej ankety Najúspešnejší tréner PSK sa stal tréner slovenského hádzanárskeho majstra Slavko Goluža. Druhú novú kategóriu Najúspešnejší tréner mládeže PSK, ovládol Tomáš Potocký zo sninského teakwondového klubu Black Tiger Snina. Cenu pre zdravotne znevýhodneného športovca získal paracyklista Patrik Kuril zo Sportakus cyckling teamu Tatranská Štrba.



Najúspešnejšou športovkyňou stredných škôl za rok 2019 je fitneska Viktória Jefanovová zo Školy umeleckého priemyslu Kežmarok a najúspešnejším stredoškolákom sa stal Marko Jalowiczor zo Súkromnej strednej odbornej školy Poprad-Veľká, ktorý pôsobí v Karate Klub Junior Prešov.



V rámci mládežníckych kategórií ocenili aj Najväčší talent PSK do 15 rokov. V tejto novej kategórii dominovala 14-ročná strelkyňa Kamila Novotná. Najlepšou strednou školou v pôsobnosti PSK za rok 2019 je Gymnázium Jána Adama Raymana.



Cenu predsedu PSK si prevzal maratónec z Podolínca Ladislava Šimka.











