VIDEO: Najväčší pestovateľ bio arónie na Slovensku začal so zberom

Lesné 24. augusta (TASR) – Najväčší pestovateľ bio arónie na Slovensku, spoločnosť Zamio, začal v uplynulých dňoch so zberom úrody v sade v obci Lesné v okrese Michalovce. Ako pre TASR uviedla konateľka firmy Lucia Harmóciová, aj keď sa vegetácia rastliny tento rok o mesiac oneskorila, úrodu predpokladá dobrú, plody tiež dosiahli požadovanú cukornatosť. Zozbieranú úrodu sa budú aj tentoraz snažiť spracovať bezodpadovo.povedala s tým, že aróniové plody narástli do požadovanej veľkosti a cukornatosti aj napriek dlhotrvajúcim suchám v júni a júli. Optimálna cukornatosť arónie pre zber je podľa Harmóciovej 16 brixov, teda 16 gramov cukru na 100 gramov šťavy, Zamio začína s oberaním plodov pri 18 brixoch, v závere zberu dosahujú plody aj 23 – 25 brixov.Pestovať aróniu v certifikovanej bio kvalite je podľa Harmóciovej slov jednoduchšie než pri iných plodoch.ozrejmila s tým, že jedinou starostlivosťou o spolu 70 hektárov sadov v troch lokalitách Michalovského okresu je kosenie a mulčovanie.Aj keď sa Zamio začalo pestovaniu arónie v roku 2002 venovať na popud zahraničného klienta a zo zahraničia eviduje veľký záujem stále, posledné tri roky uprednostňuje domáci trh. Z úrody vyrába nielen aróniovú šťavu, ale i čaj a prášok na smoothie.povedala Harmóciová. Upozornila pritom, že plod arónie, ktorý sa pôvodne v potravinárskom priemysle využíval na získanie farbiva, je výdatným zdrojom antioxidantov.ozrejmila s tým, že o blahodarných účinkoch arónie na ľudské zdravie majú svedčiť aj reakcie zákazníkov. Keďže sa najviac antioxidačných látok nachádza v šupkách arónie, po vysušení z nich vzniká čaj a prášok. V domácom prostredí sa dá arónia využiť i na výrobu sirupu či džemu.Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) pochádza zo Severnej Ameriky, odkiaľ ju okolo roku 1900 doviezol botanik Ivan Vladimirovič Mičurin do vtedajšieho Ruska. Podľa Harmóciovej slov mala byť na Slovensku prvá odroda arónie schválená v 70. rokoch 20. storočia. Aj keď má plod bobuľovitý tvar, nie je to bobuľa.uzavrela.