< sekcia Regióny
Najväčší turistický oddiel vystupuje z Klubu slovenských turistov
Predseda to rešpektuje.
Autor TASR
Vysoké Tatry 25. februára (TASR) - Hikemates, najväčší turistický oddiel, vystupuje z Klubu slovenských turistov (KST). Rozhodnutie prichádza po dlhodobom zvažovaní a viacerých pokusoch presadiť zmeny zvnútra. V stredu vo Vysokých Tatrách o tom informoval Patrik Pajta z Hikemates. Predseda KST Peter Švec rozhodnutie oddielu rešpektuje a neobáva sa, že by ho ďalší členovia nasledovali.
Dôvodom rozhodnutia organizácie sú dlhodobé hodnotové nezhody so súčasným vedením KST. Tie sa podľa Pajtu týkajú porušovania zákona o ochrane prírody zo strany predstaviteľov vedenia klubu, spôsobu riadenia organizácie a komunikácie s členskou základňou. Samostatnou témou je podľa oddielu priebeh výberového konania na nájomcu Téryho chaty, ktorý považuje za netransparentný a nedôveryhodný.
Hikemates, ktorý funguje od roku 2020, má aktuálne 3473 členov. Pajta potvrdil, že oddiel bude od 1. apríla pokračovať ako samostatný turistický klub a jeho členovia budú ďalej pracovať na obnove turistických mostíkov, chodníkov a prístreškov, či organizovať komunitné výstupy. Ubezpečil, že členom zostane zachované poistenie do hôr vrátane zásahu Horskej záchrannej služby a úrazového poistenia a ďalších benefitov. Členstvo v organizácii zároveň naďalej znamená podporu rozvoja turistickej infraštruktúry a komunitných projektov.
„Našu energiu už nechceme míňať na vnútorné spory. Chceme ju naplno venovať projektom, ktoré majú konkrétny dosah na ľudí milujúcich hory, prírodu a komunitu okolo nich. Veríme, že KST ako organizácia s viac než storočnou tradíciou sa dokáže v budúcnosti vrátiť k hodnotám, na ktorých bola vybudovaná, a držíme jej v tom palce,“ podotkol Pajta.
Švec pre TASR uviedol, že rozhodnutie oddielu rešpektujú a k jeho činnosti mali taktiež svoje výhrady. „Mali sme rozdielne postoje na viaceré veci, nie je to tajomstvo. Spravili toto rozhodnutie, je škoda, keď sa rodina turistov nejakým spôsobom štiepi, ale my to, samozrejme, rešpektujeme, ak majú takýto postoj,“ uviedol s tým, že aktuálne nemá informácie o tom, že by takýto postup zvolili aj ďalšie oddiely v rámci KST. „Primárne sme narazili na seba hlavne s vedením Hikemates, pretože sme tiež mali výrazné výhrady k tomu, ako až komerčne a biznisovo pristupujú k turistickým projektom, čo v KST nie je bežné. Skôr to ponímame dobrovoľnícky a za nepatrné zlomky cien, ako to robia oni. Bavili sme sa o tom interne a možno aj to bol problém,“ vysvetlil Švec. Potvrdil, že aktuálne má KST vrátane Hikemates 28.000 členov.
Pajta dodal, že rok 2026 bude pre oddiel rokom intenzívnej práce v teréne. „Zrealizujeme komplexnú obnovu chodníka na Kriváň, oprava sa bude týkať celého úseku od Troch Studničiek až po samotný vrchol. Postavíme aj štyri nové turistické prístrešky vo Vysokých Tatrách, čaká nás aj obnova štyroch turistických mostíkov vo Volovských vrchoch, na Železnej studničke, v Západných a vo Vysokých Tatrách. Tiež plánujeme otvoriť nový chodník do Sedielka nad Téryho chatou a pracovať na vylepšovaní toaliet pri Chate pod Rysmi,“ vymenoval. Zároveň upozornil, že len vďaka podpore členov, dobrovoľníkov a partnerov, môžu tieto projekty realizovať. „Sme presvedčení, že to najlepšie máme ešte pred sebou,“ uzavrel Pajta.
Dôvodom rozhodnutia organizácie sú dlhodobé hodnotové nezhody so súčasným vedením KST. Tie sa podľa Pajtu týkajú porušovania zákona o ochrane prírody zo strany predstaviteľov vedenia klubu, spôsobu riadenia organizácie a komunikácie s členskou základňou. Samostatnou témou je podľa oddielu priebeh výberového konania na nájomcu Téryho chaty, ktorý považuje za netransparentný a nedôveryhodný.
Hikemates, ktorý funguje od roku 2020, má aktuálne 3473 členov. Pajta potvrdil, že oddiel bude od 1. apríla pokračovať ako samostatný turistický klub a jeho členovia budú ďalej pracovať na obnove turistických mostíkov, chodníkov a prístreškov, či organizovať komunitné výstupy. Ubezpečil, že členom zostane zachované poistenie do hôr vrátane zásahu Horskej záchrannej služby a úrazového poistenia a ďalších benefitov. Členstvo v organizácii zároveň naďalej znamená podporu rozvoja turistickej infraštruktúry a komunitných projektov.
„Našu energiu už nechceme míňať na vnútorné spory. Chceme ju naplno venovať projektom, ktoré majú konkrétny dosah na ľudí milujúcich hory, prírodu a komunitu okolo nich. Veríme, že KST ako organizácia s viac než storočnou tradíciou sa dokáže v budúcnosti vrátiť k hodnotám, na ktorých bola vybudovaná, a držíme jej v tom palce,“ podotkol Pajta.
Švec pre TASR uviedol, že rozhodnutie oddielu rešpektujú a k jeho činnosti mali taktiež svoje výhrady. „Mali sme rozdielne postoje na viaceré veci, nie je to tajomstvo. Spravili toto rozhodnutie, je škoda, keď sa rodina turistov nejakým spôsobom štiepi, ale my to, samozrejme, rešpektujeme, ak majú takýto postoj,“ uviedol s tým, že aktuálne nemá informácie o tom, že by takýto postup zvolili aj ďalšie oddiely v rámci KST. „Primárne sme narazili na seba hlavne s vedením Hikemates, pretože sme tiež mali výrazné výhrady k tomu, ako až komerčne a biznisovo pristupujú k turistickým projektom, čo v KST nie je bežné. Skôr to ponímame dobrovoľnícky a za nepatrné zlomky cien, ako to robia oni. Bavili sme sa o tom interne a možno aj to bol problém,“ vysvetlil Švec. Potvrdil, že aktuálne má KST vrátane Hikemates 28.000 členov.
Pajta dodal, že rok 2026 bude pre oddiel rokom intenzívnej práce v teréne. „Zrealizujeme komplexnú obnovu chodníka na Kriváň, oprava sa bude týkať celého úseku od Troch Studničiek až po samotný vrchol. Postavíme aj štyri nové turistické prístrešky vo Vysokých Tatrách, čaká nás aj obnova štyroch turistických mostíkov vo Volovských vrchoch, na Železnej studničke, v Západných a vo Vysokých Tatrách. Tiež plánujeme otvoriť nový chodník do Sedielka nad Téryho chatou a pracovať na vylepšovaní toaliet pri Chate pod Rysmi,“ vymenoval. Zároveň upozornil, že len vďaka podpore členov, dobrovoľníkov a partnerov, môžu tieto projekty realizovať. „Sme presvedčení, že to najlepšie máme ešte pred sebou,“ uzavrel Pajta.