Najväčší výpadok na daniach v kraji by mali pocítiť Prešov a Poprad

Prešov 5. augusta (TASR) – V Prešovskom kraji by mali pocítiť najväčší výpadok príjmov z podielových daní fyzických osôb v súvislosti s koronakrízou v absolútnych číslach najväčšie mestá Prešov (2,24 milióna eur) a Poprad (1,29 milióna eur). Vyplýva to z tematickej mapy odhadu výberu podielových daní v porovnaní s plánovaným rozpočtom miest a obcí PSK za rok 2020, ktorú zverejnil Prešovský samosprávny kraj (PSK) na svojej webovej stránke geopresovregion.sk.



Ako pre TASR uviedla Lea Heilová z oddelenia propagácie a komunikácie Úradu PSK, podľa údajov z mapy bol plánovaný rozpočet mesta Prešov zložený z podielových daní fyzických osôb na tento rok viac ako 41 miliónov eur.



"Aktuálny odhad ministerstva financií k výberu podielových daní na tento rok v meste Prešov je viac ako 39 miliónov eur," povedala Heilová. Poprad podľa nej tento rok počítal s rozpočtom z podielových daní takmer vo výške 24 miliónov eur.



"Rezort odhaduje, že to môže byť nakoniec len vyše 22 miliónov eur. Vyššie výpadky podielových daní môžu mať aj mestá Bardejov (793.000 eur), Humenné (761.000 eur) a Vranov nad Topľou (508.000 eur)," spresnila Heilová.



Pri vytváraní tematickej mapy odhadu výberu podielových daní vychádzal kraj zo strednodobej prognózy podielov z výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre samosprávy v rokoch 2020 až 2023. Cieľom PSK je ponúknuť kompletný ucelený prehľad k podielovým daniam starostom obcí a primátorom miest na jednom mieste. Podľa výboru pre daňové prognózy je odhadovaný pokles na základe poslednej štatistiky ku koncu júna na úrovni 6,17 percenta. Prognóza zverejnená v apríli uvádzala 6,81 percenta.