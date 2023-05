Najväčšia gastrozóna na Slovensku bude v Eurovea

Eurovea sa po otvorení stane najväčším a najkomplexnejším nákupným centrom na Slovensku, keď na ploche 85 000 m2 ponúkne návštevníkom 320 obchodov, reštaurácií, barov a kaviarní. Kľúčovým nájomcom novej časti bude dvojpodlažná predajňa írskeho módneho reťazca Primark, ktorý tam otvorí svoju prvú prevádzku na Slovensku. Nová stravovacia zóna sa zdvojnásobí. S kapacitou 1 156 miest, doplnená o štýlový Food Hall vytvorí spolu so 16 reštauráciami na promenáde pri Dunaji najväčšiu gastro destináciu na Slovensku. Rozrastie sa aj multikino Cinema City, ktoré bude mať po rekonštrukcii 17 sál a úplne nový VIP koncept.

Nákupné centrum je priamo prepojené s prvým slovenským mrakodrapom EUROVEA TOWER, administratívnou budovou PRIBINOVA 34 so zeleným certifikátom BREEAM Excellent a rezidenciami RIVERSIDE lemujúcimi dunajskú promenádu. Tieto stavby vrátane modernej kancelárskej budovy PRIBINOVA 40 pri Moste Apollo s certifikátom udržateľnosti BREEAM Outstanding sú súčasťou projektu Eurovea2 a v podzemí ich spája veľká dvojpodlažná garáž s kapacitou až 4 000 parkovacích miest. Súčasťou výstavby je tiež predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova s prípravou na električkovú trať a ďalšie verejné priestory, ihriská i športoviská, ktoré postupne pribudnú v novovznikajúcej štvrti bratislavského downtownu Eurovea City. Koncept organizácie bulváru Pribinova a dizajn verejných priestorov navrhla medzinárodne uznávaná architektka a urbanistka Beth Galí.

Bratislava 22. mája (OTS) - Pôvodný foodcourt sa sťahuje do novej nákupnej pasáže na prvé poschodie, kde na rozlohe 3 700 m2 zdvojnásobí svoju kapacitu. Poskytne 1 156 miest na sedenie a doplnený o štýlový Food Hall vytvorí spolu so 16 reštauráciami na promenáde pri Dunaji najväčšiu gastro destináciu na Slovensku.Nový foodcourt ohúri návštevníkov otvoreným veľkým priestorom v urban industriálnom štýle s bezkonkurenčnou ponukou širokého spektra tradičných aj netradičných jedál našej i svetovej kuchyne v rôznych prevedeniach. Zákazníci budú mať možnosť sledovať proces prípravy jedál, alebo si vybrať reštauráciu so sedením, či navštíviť streetfoodovú prevádzku. „Po celej hale sú navrhnuté rôzne multifunkčné zóny, ako napríklad zábavná zóna, pódium pre rôzne prezentácie či vystúpenia, detský kútik, oddychová a spoločenská zóna s výhľadom na Dunaj, ktorý sa stal inšpiráciou pri vytváraní celého návrhu“, hovorí Peter Žiak, architekt a projektový manažér Eurovea. Vo foodcourte sú rozmiestnené tiež rôzne štýly sedenia - od vysokých stoličiek, po lavice a dokonca aj kreslá. Menšie stoly pre dvojice, dlhé stoly pre komunitné stolovanie alebo výhľadové sedenie pre tých, ktorí sa chcú kochať majestátnym pohľadom na prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Súčasťou foodcourtu je tiež Food Hall, časť navrhnutá na mieru s dizajnovým nábytkom a štýlovými kioskami, ktorá poteší rovnako milovníkov fastfoodov, ako aj gurmánov. „Chceme aby to nebolo iba o jedle, ale aby sa u nás zákazníci cítili komfortne a osvojili si tento priestor ako miesto, kde môžu aj relaxovať a oddychovať,“ rozvíja hlavnú myšlienku konceptu Peter Žiak.Prevádzky vo foodcourte a na promenáde sa budú otvárať postupne, prvé však začnú fungovať už 25. mája. K známym značkám pribudne množstvo nových, rôznorodých chutí. „Zákazníci, ktorí majú v Eurovea už svoje obľúbené prevádzky, sa nemusia báť, tie sa presunú do novej časti,“ vysvetľuje Katarína Paule, leasing manažér Eurovea. Nájdu tam obľúbené mexické, vietnamské, ázijské, aj špecialistov na rybacie teplé aj studené pokrmy. Nebudú chýbať preslávené chrumkavé rezne od prevádzky, či zdravá kuchyňas prevahou zeleniny a ich typických jedál z hydiny na všetky spôsoby. Nové chute do Eurovea prináša medzinárodný reťazecznámy svojimi vedierkami s vyprážaným kuracím mäsom, výhodnými menu a prílohami. Americká kuchyňa bude zastúpená bistrom, kde si zákazníci doprajú bohatý výber slaných aj sladkých jedál. Rôznorodú indickú kuchyňu, ktorá si už našla svojich zákazníkov aj v hlavnom meste reprezentujea maďarskú. Kioskod vychýrenej talianskej reštaurácie v Bratislave Da Cono ponúkne výborné cestoviny, pizzu aj šaláty. Klasické talianske raňajky a rímsky typ pizze alla Romana dostane kúpiť v kiosku. Tento typ pizze je krájaný na obdĺžniky a vyznačuje sa hrubším chrumkavým cestom. Chýbať nemôže samozrejme. Zaujímavou novinkou bude určite kaviareň známej influencerky Zuzany Plačkovejna zníženom prízemí novej nákupnej pasáže.V druhej vlne sa budú môcť zákazníci tešiť na známu klasikus obľúbenými prevedeniami hamburgerov a dokonca aj bez mäsa. Do nového foodcourtu prinesú novinku - koncept, kde kraľujú mäsové guľky v rôznych omáčkach. Nebude chýbať exotické havajské, Bratislavčanom známe buchty a knedles ponukou orientálnej kuchyne, špeciálne plnené bagety v, džús bar, mexické, aj polievka odako hlavné jedlo. Tradičný portugalský dezert pastel de nata napečie, remeselnícka pekáreňpripraví kvalitné pečivo aj koláče a zabehnutý koncept slovenskej kuchynepredstaví zdravý podkoncept Fresh. Tri reštaurácie budú mať vnútorné sedenie, čo je návštevníkom známe už z ázijskej reštaurácie, k nej však pribudne tureckáa ázijský koncept, ktorý vstúpi prostredníctvom Eurovea na slovenský trh.Neopakovateľnú atmosféru v Eurovea vytvára promenáda pri Dunaji, ktorú lemujú reštaurácie, kaviarne a bary ponúkajúce prvotriednu gastronómiu, výborné drinky a jeden z najkrajších výhľadov v Bratislave. Pomaly plynúci európsky veľtok je obľúbenou kulisou mnohých gastrostrozážitkov, miesto stretnutí alebo business rokovaní. Tieto reštaurácie sa pravidelne umiestňujú v rebríčkoch najlepších reštaurácií v Bratislave aj vďaka blízkej dostupnosti do centra mesta. „Predĺženie promenády nám umožnilo rozšíriť diverzitu ponuky a poskytnúť návštevníkom ďalšie štýlové a hlavne rôznorodé gastro zážitky. Pri otvorení pribudnú na promenáde tri silné koncepty,“ hovorí Katarína Paule. Jednou z nich je už známa prevádzka obľúbenej siete rýchleho občerstvenia, ktorá sa zväčšuje a prináša hneď niekoľko prvenstiev. Okrem toho, že bude najväčšia na Slovensku s kapacitou 268 miesť na sedenie, ako prvá na Slovensku i v Česku bude vyhotovená v modernom dizajne Luna inšpirovanom mesiacom. Pre tento štýl sú typické okrúhle a polkruhové tvary, drevené povrchy či materiály ako oceľ a betón. Reštaurácia myslí aj na najmenších zákazníkov a bude vybavená vnútornými hracími prvkami pre deti, súčasťou exteriéru je tiež playland s detskou šmykľavkou. V prevádzke nájdu zákazníci najväčší počet samoobslužných objednávacích plôch, tzv. kioskov spomedzi všetkých reštaurácií McDonald’s na Slovensku – bude ich mať až dvanásť.Zaujímavou novinkou na gastromape hlavného mesta a promenády je určite, inšpirované južanským citom pre bohémsky život. Plný radostí, vášni k jedlu a pestrofarebných vnemov, ktoré zákazníci nájdu nielen na tanieri. COMO CAFE spája temperament celodenne pulzujúceho bistra a do detailu vyladené chute talianskej kuchyne. Spolu s výhľadmi na nábrežie Dunaja priamo pod prvým mrakodrapom v Bratislave ponúkne zážitok, ktorý by si nikto nemal nechať ujsť. Obľúbená a dobre etablovaná značka na bratislavskej gastroscéne Urban House prichádza na nábrežie Dunaja s novým celodenným konceptom, ktorý je inšpirovaný kalifornskými plážovými podnikmi. Kuchyňa bude zameraná prevažne na West Coast Ameriku a streetfood. Na svoje si prídu aj vegetariáni a vegáni, pretože polovica menu bude bezmäsitá. Nebudú chýbať ani každodenné raňajky a víkendové brunche s DJ-om! Návštevníci si budú môcť na brehu Dunaja vychutnať remeselné pivá od malých pivovarov, modernú výberovú svetlo-praženú hipsterskú kávu z lokálnych pražiarní, čerstvo napečené luxusné koláče, remeselné plážové koktaily, naturálne vína, zdravé smoothies aj čerstvé coldpressy. „Bohatú ponuku gastrozážitkov na promenáde doplní o mesiac v ďalšej otváracej vlne reštaurácias najchutnejšími domácimi burgermi, prílohami, hot-dogmi, dezertami a skvelou kávou, ktorá používa pri príprave jedál tie najkvalitnejšie slovenské suroviny. Fanúšikovia bratislavského bistrasi budú môcť vychutnať špeciality z Indonézie, Sri Lanky, Indie a taktiež mnohých iných kútov Ázie už čoskoro v novej reštaurácii na promenáde. Mininalistickému interiéru bude dominovať teplé drevo a čistá biela farba,“ dopĺňa informácie o gastro novinkách Katarína Paule.