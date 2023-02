Najväčšia MŠ v Dolnom Kubíne si bude vyrábať vlastnú elektrinu

Dolný Kubín 11. februára (TASR) – Materská škola (MŠ) na ulici Odbojárov v Dolnom Kubíne si bude vyrábať vlastnú elektrickú energiu. Na strechy budov najväčšej škôlky v meste namontujú fotovoltické panely. Ide o súčasť projektu na zníženie energetickej náročnosti MŠ, ktorý samospráva uskutoční počas tohto roka. Pre TASR to potvrdil dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



"Súčasťou projektu je zateplenie celej budovy, modernizácia vykurovacieho systému či výmena všetkých svietidiel za úsporné LED svietenie. Škôlku tiež čaká inštalácia novej vzduchotechniky. Tým sa zmodernizuje aj systém vetrania," priblížil primátor.



MŠ na ulici Odbojárov zriadili v roku 1980. Od kolaudácie je budova využívaná ako mestská materská škola so siedmimi triedami. Podľa vedúceho odboru školstva na mestskom úrade Michala Šventa škôlku navštevuje približne 153 detí a pracuje v nej 14 pedagogických zamestnancov. "Očakáva sa, že budova sa po realizácii projektu bude správať ako ultranízkoenergetická. Celková potreba energií by sa mala znížiť o 80,11 percenta," uviedol Švento.



Celkové náklady na projekt sú 560.000 eur. Mesto naň dostalo dotáciu 530.000 eur a spolufinancuje ho sumou 30.000 eur. Podľa primátora chcú, aby rekonštrukcia čo najmenej zasiahla do vyučovacieho procesu a neobmedzila deti, rodičov či učiteľky. "Prvé fázy projektu preto prebehnú už na jar. Najrozsiahlejšiu časť rekonštrukcie budeme robiť v letných mesiacoch. A to tak, aby sa deti mohli v septembri vrátiť do už vynovenej škôlky," dodal Prílepok.