Najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe je v Kežmarku

Kežmarok 20. augusta (TASR) – Najväčšia historická školská knižnica v strednej Európe so 150.000 zväzkami vzácnych kníh sa nachádza v Kežmarku v pôvodnej historickej budove Evanjelického lýcea. Na tomto mieste študovali aj osobnosti slovenských dejín, ako Pavol Orságh Hviezdoslav, Karol Kuzmány, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Ján Chalupka, Samo Chalupka, Pavol Jozef Šafárik a mnohí ďalší.



Lyceálna knižnica má 420 rokov. Obsahuje 55 prvotlačí, teda kníh vytlačených od vynájdenia kníhtlače od Gutenberga do roku 1500 a skoro 3000 tlačí zo 16. storočia.



„Medzi nimi sú také unikáty ako Postila Majstra Jána Husa, diela Luthera, Melanchtona, Kalvína, Zwingliho, Nostradama, Erazma Rotterdamského a rôznych iných. Celá zbierka končí rokom 1945,“ uviedla Katarína Slavíčková, poverená riadením knižnice.



Samotné knihy sú v rôznych svetových jazykoch. Najviac v latinčine, pretože to bol aj vyučovací jazyk na škole a v nemeckom jazyku, keďže v Kežmarku žili Nemci a išlo o nemecké evanjelické lýceum.



Knižnica vznikla pri škole ako inštitúcii, ktorá bola založená v roku 1533. Knihy darovali profesori, študenti a rôzni bohatí ľudia. Slavíčková priblížila, že najväčším darcom, ktorý prispel k rozšíreniu tejto zbierky, bol právnik a bohatý šľachtic Teodor de Jóny zo Spišskej Novej Vsi. Knižnici venoval v 19. storočí 15 300 zväzkov kníh. Druhým najväčším bol Martin Schwandtner, profesor na tejto škole a neskôr aj knihovník na dvore v Pešti u panovníka. Od neho dostal duplikáty, multiplikáty cisárskej knižnice a tieto svoje vzácne zbierky venoval knižnici – spolu 12 000 zväzkov kníh.



Tým, že je táto zbierka špecifická a unikátna, tak slúži hlavne odbornej verejnosti aj študentom vysokých škôl. Väčšinou sem chodia odborníci z akadémie vied, historici a dokonca aj zo zahraničných univerzít. V priestoroch historickej budovy lýcea sa nachádza študovňa, kde je možné knihy študovať za určitých opatrení.



„Podmienkou je, aby mal čitateľ rukavičky, môže mať iba jednu knihu, nesmie používať pero, ale iba ceruzku a takisto sa nemôže napiť hneď vedľa knihy,“ doplnila Slavíčková.