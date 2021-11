Najväčšia výmera Pralesov Slovenska je v rámci závodu Liptovský Hrádok

Banská Bystrica 5. novembra (TASR) – Najväčšia výmera vyhlásenej prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska je v rámci Odštepného závodu Liptovský Hrádok. Týka sa to plochy viac ako 1800 hektárov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová s tým, že nasledujú závody Slovenská Ľupča s výmerou 1107 hektárov a závod Čierny Balog s 1072 hektármi.



Pripomenula tiež, že na území Slovenska vznikli prvé rezervácie na ochranu pralesov koncom 19. storočia v snahe zachovať vzácne ukážky prírodných lesov takmer v ich nezmenenej podobe. Pri ich zrode stáli práve vtedajší kráľovskí, v súčasnosti štátni lesníci. „V neskoršom období bola sieť pralesových rezervácií budovaná najmä s cieľom výskumu prirodzeného vývoja lesov. K ich zachovaniu do súčasnosti prispeli celé generácie lesníkov i ochrancov prírody," zhrnula.



Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska vznikne 1. decembra. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v stredu (3. 11.) schválil. Nariadením sa za chránené územia vyhlásia doteraz nedostatočne chránené pralesy a prírodné lesy Slovenska. Spolu to bude 76 lokalít v rôznych častiach SR. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Celková výmera by mala byť 6462,42 hektára, vyplýva z materiálu.