Najväčšie bratislavské mestské časti hlásia bezproblémový začiatok

Bratislava 29. októbra (TASR) – Bezproblémový začiatok spojených samosprávnych volieb hlásia aj štyri najväčšie bratislavské mestské časti. Všetky volebné miestnosti boli otvorené včas. Pre TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.



"Všetky okrsky, 34, v rámci mestskej časti boli otvorené o 7.00 h. Už boli vo volebných miestnostiach aj prví voliči," uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Rovnako bezproblémovú situáciu eviduje aj mestská časť Petržalka s 95 volebnými okrskami. "Všetky boli otvorené načas," povedala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Otvorené sú tiež všetky volebné miestnosti v Novom Meste so 45 volebnými okrskami. "Voľby prebiehajú nerušene, bez personálnych i technických problémov," poznamenal Ján Borčin z miestneho úradu.



Bezproblémové otvorenie volebných miestností hlási aj Ružinov so 70 volebnými okrskami, čo potvrdila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu.



Voliči si vyberajú predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) i poslancov krajského zastupiteľstva, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj starostov mestských častí a poslancov do miestnych zastupiteľstiev. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.