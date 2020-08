Najväčšie škody po prívalových dažďoch má v Humenskom okrese Dedačov

Dedačov/Humenné/Brestov 19. augusta (TASR) - Záplavy z prívalových dažďov, ktoré v utorok (18. 8.) popoludní a podvečer zasiahli východné Slovensko, napáchali v Humenskom okrese najviac škôd v okresnom meste a obciach Brestov a Dedačov. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru krízového riadenia Okresného úradu Humenné Mária Nízka. Ako vyplýva z vyjadrení zástupcov jednotlivých samospráv, najväčšie škody na obecnom majetku eviduje obec Dedačov.



"Rozsah škôd na obecnom majetku je značný. Ešte síce všade neopadla voda, ale čo sa týka obecného majetku, sú najviac poškodené cesty, regulácia potoka, ktorá je zničená úplne, to radovo odhadujem na niekoľko 100.000 eur, a potom priepusty, mosty," priblížil pre TASR starosta Dedačova Peter Pichoňský s tým, že záplavy postihlo približne desať domácností vo väčšom, ostatné v menšom rozsahu. Na miestnej farme tiež museli sťahovať zvieratá. "Asfaltovú vrstvu na viacerých obslužných komunikáciách nám postŕhalo úplne. Veľa vecí je ešte pod nánosmi blata," doplnil.



S čistením priepustov začali v obci ešte počas noci, v odstraňovaní nánosov pokračujú počas dňa. Pri odčerpávaní vody zo súkromných pozemkov boli podľa Pichoňského slov v utorok večer nápomocní dobrovoľní hasiči z obce Volica. "Boli tu dnes štátni hasiči, ale tí nám momentálne pomôcť nevedia, lebo oni majú len ťažkú techniku a my sa na niektoré miesta nevieme cez mosty a lávky dostať, lebo sú buď poškodené, alebo tú ťažkú techniku neunesú," uzavrel.



V meste Humenné, kde pri odstraňovaní nánosov bahna pomáhajú i technické služby mesta, bola podľa slov primátora Miloša Merička povodňami najviac zasiahnutá severná časť. "Ide predovšetkým o ulice Gaštanová, Dubník, Kudlovská. Kudlovský potok sa potom vylial aj ku kaštieľu do parku a zaplavil aj centrum mesta," ozrejmil. Ako doplnil, tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v meste krátko po 17.00 h, na zasadnutí krízového štábu o 21.30 h už konštatovali upokojenie situácie. Medzitým sústredili záchranné práce najmä na čistenie mostných priepustov. Rozsah škôd, okrem poškodeného asfaltu na Gaštanovej ulici, konkretizovať nevedel.



Ako sa pre TASR vyjadrila starostka obce Brestov Ľudmila Nováková, aj v ich obci je nateraz najväčšou ujmou poškodenie nespevnenej prístupovej cesty k miestnemu ihrisku. Voda narušila aj dva prístupové mostíky k rodinným domom. "Najväčšie škody má vlastník rybníkov nad obcou," uviedla s tým, že privolaný statik mal potvrdiť stabilitu tamojšej hrádze. Ako doplnila, s odčerpávaním vody na rybníkoch pomáha záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru, pri čistiacich prácach si v obci pomáhajú prenajatou technikou.



"V okrese boli vyhlásené druhé a tretie stupne povodňovej aktivity celkom v 15 prípadoch a dnes pribúdajú ďalšie," uviedla Nízka s tým, že rozsah škôd v súčasnosti jednotlivé samosprávy stále sumarizujú. Ako doplnila, pri odstraňovaní následkov pomáhajú samosprávam hasiči z okresného riaditeľstva ako aj záchrannej brigády v Humennom, tiež polícia či Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.