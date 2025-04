Najväčšie slovenské futbalové derby si vyžiada viaceré opatrenia

Bratislava 1. apríla (TASR) - V súvislosti so zápasom ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava, ktorý odohrajú v stredu (2. 4.) na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste, avizuje mestská časť spolu s organizátormi opäť dopravné obmedzenia. Na dodržiavanie verejného poriadku bude dohliadať aj štátna a mestská polícia.



Od 12.00 do 21.00 h bude pre autá uzavretá Ulica Viktora Tegelhoffa v celej dĺžke. Operatívne podľa vyhodnotenia bezpečnostnej situácie môže byť uzatváraná aj Kalinčiakova ulica od administratívnej budovy po križovatku s Bajkalskou ulicou.



Z bezpečnostných dôvodov bude od 15.00 h uzavreté aj detské ihrisko na Ulici Viktora Tegelhoffa. Obmedzenia sa dotknú aj peších. Pre nich bude uzatvorená Ulica Viktora Tegelhoffa od 16.00 do 18.00 h a od 20.00 do 20.30 h.



Samospráva zároveň z bezpečnostných dôvodov neodporúča v stredu parkovať na Ulici Viktora Tegelhoffa. Preparkovať treba najneskôr v stredu do 12.00 h. Vozidlá, ktoré budú na tejto ulici parkovať v čase jej uzatvorenia, budú odtiahnuté.



Na dodržiavanie verejného poriadku bude pred, počas a po zápase dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom a Útvarom zásahovej jednotky a kynológie bratislavskej mestskej polície.



Mestská polícia opätovne pripomína motoristom, aby rešpektovali dopravné značenie a pokyny policajných hliadok. „Pri poslednom zápase na Tehelnom poli sme museli riešiť vyše 20 nesprávne zaparkovaných vozidiel, ktorých vodiči nerešpektovali dočasné dopravné značenie,“ podotýka mestská polícia na sociálnej sieti. Na parkovanie odporúča využiť alternatívne lokality, napríklad ulicu Za kasárňou alebo širšie okolie. Vodičom zároveň radí vyhnúť sa najmä vo večerných hodinách prejazdu dotknutou lokalitou.



Fanúšikom, ktorí sa chystajú na zápas priamo na štadión, odporúča prísť MHD. Vyzýva zároveň na slušné správanie.



Futbalový zápas sa začína v stredu o 18.00 h.